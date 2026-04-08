Ostali sportovi

STIŽE BRUTALNO POJAČANJE! Partizan već sada završio veliki posao

Новости онлине

08. 04. 2026. u 11:28

Foto: N.Skenderija

Srpski reprezentativac, Miloš Kos, novo je pojačanje Partizana za sezonu 2025/2026 kada će na klupi sedeti selektor reprezentacije, Raul Gonzales.

Jan Kirschner / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Dvadesetčetvorogidšnji levi bek će po prvi put zaigrati za neki srpski klub, a u domaći rukomet dolazi iz Bundeslige, gde je u prethodnu sezonu i po nosio dres Erlangena.

Sportfoto Zink / Daniel Marr / imago sportfotodienst / Profimedia

 

Pre Erlangena, punu afirmaciju, osvajač bronzane evropske medalje sa juniorskom generacijom 2002, stekao je nastupajući za Zagreb i Izviđač.

Kos je za reprezentaciju Srbije debitovao na EHF EURO 2024 u Nemačkoj. Na prošlom EHF EURO 2026 nije ga bilo zbog povrede.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
