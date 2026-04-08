STIŽE BRUTALNO POJAČANJE! Partizan već sada završio veliki posao
BOMBA je eksplodirala!
Srpski reprezentativac, Miloš Kos, novo je pojačanje Partizana za sezonu 2025/2026 kada će na klupi sedeti selektor reprezentacije, Raul Gonzales.
Dvadesetčetvorogidšnji levi bek će po prvi put zaigrati za neki srpski klub, a u domaći rukomet dolazi iz Bundeslige, gde je u prethodnu sezonu i po nosio dres Erlangena.
Pre Erlangena, punu afirmaciju, osvajač bronzane evropske medalje sa juniorskom generacijom 2002, stekao je nastupajući za Zagreb i Izviđač.
Kos je za reprezentaciju Srbije debitovao na EHF EURO 2024 u Nemačkoj. Na prošlom EHF EURO 2026 nije ga bilo zbog povrede.
