UKRAJINA JE ZGROŽENA! Povukla totalno neočekivani potez, hitno reagovao i Kremlj!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Ukrajine. I Poljske.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Ali, na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama - Rusi i Belorusi mogu da nastupaju i pod svojim zastavama, i uz ostala obeležja, uključujući i himnu.

A Ukrajincima (i Poljacima) to se uopšte ne sviđa.

Evo kako ruski i ukrajinski mediji izveštavaju o haosu koji je danas tim povodom nastao:

Bojkot zbog Rusa!

Šest ruskih sportista će se takmičiti pod zastavom i himnom na Paraolimpijskim igrama prvi put od 2014. godine.

Ukrajina zato preti bojkotom Paraolimpijskih igara:

- Pozivamo Paraolimpijski komitet i Organizacioni komitet Igara da preispitaju odluku o prijemu Rusa i Belorusa pod nacionalnim simbolima... Ako se ova odluka ne preispita, ukrajinski zvaničnici neće prisustvovati Paraolimpijskim igrama - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova.

Bojkotu se pridružilo i poljsko Ministarstvo sporta: njegovi predstavnici neće prisustvovati ceremoniji otvaranja zbog Rusa.

Reagovao i Kremlj!

Komentarišući izjave ukrajinskih zvaničnika o bojkotu Paraolimpijskih igara, sekretar za štampu ruskog predsednika Vladimira Putina, Dimitrij Peskov, izjavio je da "sport nikada ne bi trebalo da postane žrtva politike".

Takođe je napomenuo da svi sportisti treba da imaju pravo da se slobodno takmiče na međunarodnim takmičenjima pod zastavama svojih zemalja.

Haos se potom nastavio: Italija predložila uskraćivanje viza pratiocima ruskih paraolimpijaca!

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani predložio je uskraćivanje ulaska pratiocima ruskih i beloruskih paraolimpijaca, i to uprkos činjenici da su to sportisti sa invaliditetom. Bar tako piše "Republika", a prenose ruski mediji.

Prema pisanju pomeutog italijanskog lista, ovo pitanje je razmatrano na sastanku Saveta ministara Italije održanom u sredu. Premijerka Đorđa Meloni nazvala je problem ozbiljnim, napominjući da će "krivica biti svaljena" na italijansku stranu.

Ipak...

Italija neće praviti izuzetke u pogledu viza za pratioce ruskih paraolimpijaca

Izvor u italijanskom Ministarstvu spoljnih poslova rekao je za RIA Novosti sledeće:

- Neće biti izuzetaka za vize za pratioce ruskih i beloruskih paraolimpijaca. Važe uobičajena ograničenja za pratioce“, rekao je izvor agencije. Kada je zamoljen za pojašnjenje, rekao je da, prosto, nema nikakve nove zabrane.

Peskov: MOK treba da odluči da li su Olimpijske igre politički ili sportski događaj!

Dimitrij Peskov se posle ove "italijanske zbrke" ponovo oglasio

- Što se tiče Međunarodnih olimpijskih i Paraolimpijskih komiteta, oni jednostavno treba da odluče: da li je ovo takmičenje sportista i ideala olimpizma, ili je to takmičenje zemalja, političko takmičenje, rekao je pres-sekretar predsednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, novinaru "Rosije 1", Pavlu Zarubinu.

On je napomenuo da "ako MOK izabere drugu opciju, onda je to sasvim druga stvar".

