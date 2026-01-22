ŠTA IM BI? Crnogorci sramno udarili na kapitena reprezentacije Srbije

NOVI sraman napad iz komšiluka. Ovog puta iz Crne Gore!

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kapiten rukometne reprezentacije Mijajlo Marsenić postao je rekorder po broju odigranih utakmica na Evropskim prvenstvima u dresu Srbije, što je zasmetalo Crnogorcima.

Iskusni pivotmen se našao na udaru kritika iz Crne Gore, države u kojoj je rođen i u kojoj je napravio prve rukometne korake. Crnogorski sportski portal “CGsport.me” objavio je tekst nakon što su “orlovi” porazom od Austrije završili učešće na kontinentalnom šampionatu.

– Rođen u Beranama. Ponikao u Beranama. Najteži poraz – od Crne Gore. Ne želi da bude “seljačka ekipa dok je on kapiten”. Pobedili su Nemačku, izgubili od Austrije i ispali. Biće bolje u drugom krugu izvlačenja reprezentacija… Neka sledeći put pokuša da igra za Hrvatsku – stoji u objavi koja je izazvala brojne reakcije.

Foto: Profimedia

Marsenić je rođen u Beranama, a karijeru je gradio u Partizanu i potom u Nemačkoj.

– Crna Gora me nikad nije zvala, čak ni u mlađim kategorijama. Uvek su bili u fokusu neki drugi igrači. Srbija jeste. Moja porodica dolazi iz “srpske strane” Crne Gore, a mi u Beranama većinom smo sa te strane. Bez razmišljanja sam prihvatio poziv Srbije i toj reprezentaciji dugujem sve. Da nije bilo tog poziva, možda nikad ne bih napravio ovu karijeru. Dokle god budem zdrav, biću tu – poručio je Marsenić, koji je na uradu još jednom medija iz Crne Gore.

– Iako je rođen u Beranama, Mijajlo je odabrao da nosi dres susedne zemlje. Ni prvi, verovatno ni poslednji takav. Da Mijajlo nije oprostio Crnoj Gori što je izdao, svedoči njegov odgovor na jedno od spomenarskih pitanja.

– Od svih poraza, a imao ih je u dresu Srbije na pretek, Mijajla je najviše zaboleo onaj od Crne Gore.

– E, pa, Mijajlo, baš nam je drago što je tako. Akobogda, biće toga još, pre nego obesiš patike o klin. Kao velikom verniku sve ti je jasno – neko odozgo je procenio da je tako pravedno. Mada, ako nas pitaš, prosto si odabrao pogrešno – navela je “Antena M“.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

