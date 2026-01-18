Ostali sportovi

"DELFINI" GLEDALI BEZ TREPTANJA: Evo šta su Španija i Francuska uradili u vaterpolu na Evropskom prvenstvu u Beogradu

18. 01. 2026. u 17:14

Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se (i) reprezentacije Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

Vaterpolisti Španije pobedili su danas selekciju Francuske rezultatom 14:8 (2:1, 3:2, 5:3, 4:2) u utakmici drugog kola grupe E druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu.


Najefikasniji u selekciji Španije bili su Alvaro Granados, Bernat Banahuja, Migel De Toro, Mark Larumbe, Serhi Kabanjas i Alehandro Bustos, koji su postigli po dva gola.

U reprezentaciji Francuske najbolji je bio Aleksandar Boue, koji se tri puta upisao u listu strelaca.

Od 18 časova će igrati Crna Gora i Holandija, dok će se od 20.30 sati sastati Srbija i Mađarska.
Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 3, Holandija 1 i Francuska 0.

