HELENI KORAK DO POLUFINALA: Vaterpolisti Grčke posle pobede nad Hrvatskom blizu plasmana među četiri najbolje selekcije na EP u Beogradu
JOŠ pre početka EP znalo se da je druga polovina kostura daleko lakša od prve. To se videlo i na šampionatu u Beogradu. Vaterpolisti Italije su lagano osvojili prvo mesto u grupi D i u grupu F prenose šest bodova. Maksimalni su i Grci, koji su u derbiju grupe B savladali Hrvatsku sa 11:10. Ostali, Rumunija, Gruzija i Turska nemaju nikakvu šansu da se nadaju polufinalu.
Dakle, u drugoj fazi u grupi F gledaćemo još dva derbija, prvo će se 19. januara sastati Grci i Italijani, a potom 21. Hrvati i "azuri". I među njima treba tražiti polufinaliste. Tu su u ovom trenutku u najboljoj poziciji Grci, kojima će i bod protiv "azura" biti dovoljan da se plasiraju među četiri najbolje ekipe. Italijani, pak, ne smeju da izgube od Hrvata, koji pak moraju da pobede četu Alesandra Kampanje.
- Jedino dobro u porazu od Grčke je što smo izgubili sa golom razlike, tako da i dalje sami odlučujemo o svojoj sudbini. I dobro je što se sa Italijanima sastajemo u poslednjem kolu - naglašava selektor Hrvatske Ivica Tucak.
Moguće je i da se napravi krug između Italije, Grčke i Hrvatske. U svakom slučaju oni ne moraju da strepe u duelima sa Rumunima, Gruzinima i Turcima, jer su mnogo kvalitetniji od njih.
Duel Grka i Hrvata je obilovao uzbuđenjima. Heleni su bolje počeli, vodili sa 6:3, kada su se "barakude" trgle, izjednačile na 6:6 i učinili meč neizvesnijim. Puleni Kostasa Vlahosa umalo nisu prosuli pobedu, jer su sudije tri minuta pre kraja isključile Genidinujasa bez prava zamene. Hrvati su iz petetrca smanjili na 10:9, ali nisu uspeli da naprave preokret. Tačku na meč stavio je Argiropulos golom iz okreta sa distance za 11:9.
- Argiropulosu svaka čast, njegovi golovi su nas presekli.Vrhunski igrač, klasa, jedan od najboljih na svetu - ističe Tucak.
Strateg Grka Teodoros Vlahos nije se bavio prognozama u drugoj fazi, već je o meču sa Hrvatskom naglasio:
- Znali smo da će ova utakmica biti obeležena mnogim isključenjima. Dobro smo se branili sa igračem manje, posebno u poslednja tri minuta. Borili smo se kao lavovi u odbrani, a pored toga Argiropulos je postigao fantastičan gol za 11:9.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
