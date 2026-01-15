SRBIJA IZGUBILA OD ŠPANIJE NA STARTU EVROPSKOG PRVENSTVA: Rukomet video sjajne "orlove", uz dramu počela nova era!

Rukometna reprezentacija Srbije porazom je "otvorila" Evropsko prvenstvo 2026. Španija i Srbija su odigrali zanimljiv meč u danskom Heringu, a "furija" je ulogu favorita opravdala rezultatom 27:29. Ipak, "orlovi" su pokazali napredak u igri u odnosu na prethodna velika takmičenja.

Selektor srpske selekcije Raul Gonzales, i sam Španac, stvorio je prilično hrabru ekipu, i prilično organizovano. To nije bilo dovoljno da se savlada prvi rival na ovom šampion, ali bilo je dosta dobrih, skoro zaboravljenih stvari u igri "orlova", koji su na taj način ohrabrili sve kojima je rukomet u srcu, a Srbija im je draga.

Da nije bilo čak tri promašena srpska sedmerca u prvom poluvremenu, ne bi ga Španci završili sa +4. Da su samo za nijansu bolje čuvali loptu, "orlovi" bi u tome bili izjednačeni s favoritom, koji je svaki kiks suparnika surovo kažnjavao. Da, možda Srbi nemaju Markosa Fisa, 18-godišnje rukometno čudo koje je na svom debiju iz prva tri kontakta s loptom dao tri sjajna gola, i možda nemaju Đordija Riveru, legendu rukometne strategije, ali imali su srčanost, imali su osmišljene akcije, imale su dobru taktiku.

Ne i iskustvo.

Ne i sreće.

Bar ovoga puta.

Uroš Kojadinović je maestralno rešavao situacije s desnog krila i u kontrama. Lazar Kukić briljirao sa dodavanjima, a i Dodić ga je dobro pratio. Na svaki izazov, a gubilo se sa pet razlike i rano, i sredinom drugog poluvremena, odgovor bi stizao. Ne dovoljan za preokret, ali za nadu - da.

A srpskom rukometu je i ona dugo, dugo neodstajala.

I, možda je ovaj meč poslužio upravo tome: povratku nade.

Pa opet, naredni rival je "kao stvoren za gušenje nade". Jer, naredni rival je još teži - u pitanjeu Nemačka (s kojom naši igraju u subotu, od 20.30). A onda Austrija. Istinska "grupa smrti", a samo dve ekipe idu dalje.

Srbija - Španija, statistika Najefikasniji u srpskoj reprezentaciji bili su Uroš Kojadinović sa šest golova, te Vanja Ilić i Darko Đukić sa po pet. Borzaš je dao četiri, Šepmalbek i Marsenić po 2, a Ilić, Kukić i Dodić po 1. Kod "furije" u strelce su se upisali Tarafeta (6), Serdio (4), zatim sa po tri gola Kasado, Dušebajev, Fis i Gomez, sa po dva Guri i Fernandez, a po jedan pogodak dali su Seradnjilja, Barufet i Rordigez.

KRAJ! Srbija - Španija 27:29

60' - Borzaš ne daje gol, šteta, šteta...

60' - Još 53 sekunde do kraja, španski napad - nije iskorišćen! Milosavljev brani!

59' - Dušebajev je iznudio prekršaj, ali ne sedmerac ili isključenje. Traje dugo napad "furije". Koja potom opet iznuđuje faul Srba. A onda iskusni Đordi Rivera traži tajmaut. Vešto "troše" vreme Španci. Ali, dobro, sve je to u sklopu propisa, ništa nesportski.

59' - Priznat je gol Lazara Kukića, jednog od najboljih igrača ovog meča. Još minut i po do kraja, -2

59' - Daju naši gol, ali odlaze da provere video-snimak. Ne znamo šta je sporno...

58' - Peta odbrana Milosavljeva, posle nove sjajne asistencije Dušebajeva. Eto šanse da Srbija priđe na -2. A onda nezgodan udarac doživljaa Kojadinović u kontri! Nadamo se da nije teža povreda... Još dva minuta i 4 sekunde do kraja. Ustaje srpski rukometaš, malo šepa, ali deluje da je dobro. Koliko-toliko.

57' - Iskusni Dušebajev daje i treći gol u finišu. Opet tri razlike za "furiju" - 26:29

56' - Kojadinović daje peti gol, 25:28. Preko 50 minuta je u igri, neumoran je...

55' - S igračem više igra Srbija, bez golmana, ali opet se brane Španci. Odlična im je odbrana, nema šta. Još manje od pet minuta do kraja i onda... Tarafeta koristi sjajno kretanje Dušebajeva s desna u levo, te ostavlja iza sebe loptu saigraču - koji donosi 24:28.

53' - Dodić je imao šansu, Hernandez mu je odbranio šut. Ih, gde sad.... A na drugoj strani Aleks Dušebajev ne greši - 24:27.

52' - Vanja Ilić daje gol iz penala za 24:25! Četvrti iz sedmerca, peti ukupno.

52' - Tajmaut traži stručni štab Srbije. Semafor pokazuje 51:13, još manje od 9 minuta do kraja. Naši igraju bez golmana i... iznudili su novi sedmerac, čak 10!

51' - Kakav potez Serdija, Španac je "uleteo" u srpskog golmana Milosavljeva, rukom ga zakačio po licu. Jeste da je hteo da stigne do lopte koja je bila na oko metar unutar golmanskog prosora, ali... bilo je to neoprezno. Ipak, dobro je naš čuvar mreže. A Srbija ima loptu i šansu da priđe na -2.

51' - Deveti penal za Srbiju, šesti pogodak - Vanja Ilić, 23:26.

50' - Terafeta precizan, za +4, a onda Seradilja pravi sedmerac, Pešamblek ga je iznudio

49' - Brane se naši, a onda Borzaš daje gol! Na -3 su naši, Španci traže tajmaut. Ne da se Srbija. Nema predaje!

48' - Đukić daje peti gol, i to iz cepelina! Nemanja Ilić je s leve strane pripretio rivalu, a kada je golman Boska istrčao - "niotkud" se pojavilo desno krilo, Đukić, i u letu prihvatio asistenciju, pa loptu sproveo u mrežu!

47' - Španci odlaze na +45. Još manje od 13 minuta do kraja. A sjajno su se borili dosad naši...

46' - Na gol Španaca iz sedmerca Dodić, nažalost, ne uspeva da odgovori. Ima "furija" +4 i napad...

44' - Brani Milosavljev, sprečava rivala da ode na više od trenutnih 19:23, a na drugoj strani terena Stefan Dodić sjajno šutira s leve strane - opet je tri razlike.

42' - Jan Tarafeta, sa igračem manje, daje gol za Španiju, baš na isteku dva minuta brojčane slabosti. Odgovara s desnog krila Đukić - 19:22.

39' - Ne daju se naši! Borzaš u kontri trese praznu mrežu Španaca, 18:21. Bez promašaja je iz igre.

38' - Kakva šteta! Bioska je odbranio zicer Kojadinoviću, koji je šutirao za -2, a onda je golman Španije, koji je odbranio tri srpska penala, dao gol s celog terena, i to je 17:21

37' - Nesvakidašnje, isključen je golman Srbije, Cupara! I to jer je ometao brzo vraćanje lopte u igru. Taman su naši kompletirali redove...

37' - Lazar Kukić nastavlja da odlično igra, izborio je sedmerac, a Vanja Ilić bio precizan - 17:20!

36' - Borzaš će "samo" na dva minuta izaći, nema crvenog kartona. A onda je Vladimir Cupara odbranio penal Španiji. Imaće šansu Srbija da s igračem manje priđe na -3.

35' - Isključenje od dva minuta za srpskog rukometaša, zbog prekršaja nad Aleksom Dušebajevom. Odlaze sudije da pogledaju snimak da li je faul bio za direktan crveni karton Borzašu...

35' - Posle četiri minuta "suše", naši daju gol, i to majstorski - Uroš Borzaš "sa zemlje" postiže svoj drugi pogodak - 16:20.

32' - Ne ide našima na startu ovog nastavka. Promašili su i četvrti sedmerac...

31' - Aleks Dušebajev, najbolji igrač Španije, prvi put dobija šansu na ovom meču. I njegova selekcija odmah daje gol na startu drugog dela, Agustinm Kasado je precizan - 15:20

KRAJ POLUVREMENA, Srbija gubi sa 15:19 posle prilično burnih 30 minuta. "Furija" jeste opravdala ulogu favorita (za sada), ali su imali "orlovi" neka vrlo hrabra, a i neka vrlo lukava rešenja. Samo kada bi za nijansu bar smanjili tehničke greške, ta gubljenja lopte... Ali, dobro. Još 30 minuta velike borbe sledi.

30' - Auh, ne da se našima... Opet gol daju s igračem manje, i to posle bravure Uroša Kojadinovića, ali Španci u roku od pet sekundi postižu pogodak. Potom sjajni Lazar Kukić omogućava Iliću da zatrese mrežu - 15:19

29' - Pešmalbek sa igračem manje daje gol! Ali, Barufet odmah vraća +5 Špancima. a Lazar Kukić se žali na povredu noge. Nadamo se da nije ništa strašno

28' - Šteta... Đukić je taman dao gol, ali onda isključenje za naše, kao i prošliput, odmah posle datog gola. I, sa igračem više, Jan Tarafeta, dolazi do trećeg gola iz trećeg šuta - 12:17.

26' - Na drugoj strani terena, Vanja Ilić promašuje ceo gol. Španci imaju 15% odbranjenih šuteva, Srbija 11%, ali... naši imaju više grešaka, izgubljenih lopti, promašenih čitavih meta.

26' - Fis sa oko 9 metara šalje izuzetno precizan šut, 11:16 je. Vladimir Cupara menja Milosavljeva na golu Srbije.

25' - Šteta! Taman je Kukić sjajno proigrao Pešmalbeka, a posle njegovog gola Španci brzom akcijom otišli opet na 4 razlike, 11:15. I potom Srbi gube loptu...

24' - Izlazae naši iz odbrane 6-0 "na" mladog Fisa, ali on asistira 29-godišnjem Kasadu koji projektilom od 106,9 km/h postiže gol - 14:10 za Špance.

23' - Najefikasniji u našoj ekipi, Uroš Kojadinović, daje gol s desnog krila - 10:13.

23' - Posle kiksa naših u napadu, Fis u novoj akciji, maestralnim driblingom, s pozicije desnog beka "žabicom" postiže novi gol - 9:13. Srbija ponovo, posle duže vremena, sa dva srednja beka u igri.

21' - Đordi Rivera, selektor Španije, ukazao je šansu 18-godišnjoj senzaciji: Markos Fis se smatra najboljim mladim igračem sveta, a on se selektoru zahvaljuje na šansi sjajnim prodorom za koji nije bilo leka - a onda i golom, 9:12

20' - Daju Španci gol posle dobro organizovanog napada, ali onda se opet brane iz "šest metara", i to je novi sedmerac za "orlove"! Darko Đukić je taj šesti penal za Srbe izveo sjajno, poluvisoko desno - i to je 9:11.

19' - Kukić ponovo briljira asistncijama, Španci opet prave sedmerac, a ova puta Vanja Ilić izvodi penal - i daje gol - 8:10. Ne daju se naši!

17' - Gol za golom u dve akcije, a na španski pogodak odgovaraju naši - 7:9. Potom Milosavljev opet brani, ali "orlovi" to ne koriste za prilazak na gol zaostatka, pa Tarafeta donosi +3 "furiji" - 7:10

15' - Odmah se na to "nadovezao" Kojadinović izvrsnim šutem s desne strane, i Srbija ja prišla na 6:8!

14' - Istinska bravura Dejana Milosavljeva, sjajna odbrana šuta sa distance koji je išao u donji levi ugao, rukom je tamo stigao naš golman!

14' - Kukić divno proigrava Mijajla Marsenića koji sa mesta pivota donosi 5:8 svojim drugim pogotkom iz dva šuta.

13' - Guri daje novi gol, posle lepog driblinga na mestu levog beka - 4:8 vodi Španija.

12' - Dodić prodorom iznuđuje čak četvrti sedmerac za Srbiju. Darko Đukić je ovoga puta ušao s klupe da izvede taj penal - i bio precizan - 4:7.

12' - Abel Serdio, 31-godiši rukometaš Španije, daje gol za 3:7 i Španac na klupi Srbije, Raul Gonzalez, traži tajmaut.

11' - Nemanja Ilić je ovoga puta promašio ceo gol. Ima 1/3 iz sedmeraca na ovom meču.

10' - Jan Guri šalje "sa zemlje" projektil koji e putovao 116km/h - i to je tri razlike za Španiju (koja potom pravi novi sedmerac, zbog faula nad Borzašem).

9' - Dva brza gola, španski s igračem manje (nažalost), a onda konačno da i Srbi daju gol posle tzv. "brzog centra" (pravo čudo, što se našeg rukometa tiče) - Kojadinović za 3:5

8' - Antonio Seradilja je isključen, i to taman kada su naši kompletirali redove. Kukić je pritom izborio sedmerac, no Nemanja Ilić ne koristi penal (lopta je išla 101,6 km/h)

7' - Šteta. Naši su se odbranili sa dvojicom manje, onda izdržali do povratka jednog od isključenih, no prokockali akciju u kojoj su igrali bez golmana, pa je Seradilja sa svoje polovine terena zatresao mrežu Srbije - 2:4.

6' - Marsenić daje gol sa igračem manje! Ali, ometao je Špance prilikom brzog izvođenja lopta sa centra, pa je onda i on isključen! 2:3 je... a "furija" ima dva igrača više.

5' - Isključenje srpskog rukometaša, Uroš Borzaš mora na dva minuta van terena, uz sedmerac za Španiju, a to koristi Aleiks Gomez, koji donosi 1:3 svojoj ekipi.

5' - Na isteku četvrtog minuta Nemanja Ilić daje gol iz sedmerca - 1:2. Lopta je uletela u mrežu brzinom od 90,4 kilometara na sat.

4' - Gube ponovo Srbi loptu, ali gube je i rivali, pa u kontri "orlova" dolazi do sedmerca za srpsku selekciju, zbog odbrane iz "golmanskog prostora".

3' - Treći nerealizovan napad "orlova", beži im lopta, a Španci sa krila dolaze do 0:2, Gomez je strelac

3' - Danijel Fernandez iz kontre pogađa našu mrežu, posle drugog promašaja Kojadinovića. Bila je to španska kontra, vrlo brza - 0:1

2' - Dejan Milosavljev na golu Srbije - nije imao posla u prvoj akciji "furije", šut je bio neprecizan.

2' - Prvi napad je imala Srbija, a Kojadinovićev šut je izblokiran.

18.01 - Utakmica je počela!

17.56 - Intoniraju se himne, najpre španska, a potom "Bože pravde".

17.50 - Akteri se spremaju da izađu na teren. Počinje predstavljanje ekipa.

Uoči meča - očekivanja naših i sistem takmičenja

Kapiten muške rukometne reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić izjavio je da bi bilo sjajno da njegov tim pobedom protiv Španije otvori Evropsko prvenstvo.



"Mislim da smo se spremili za utakmicu, dugo smo radili na pripremi, imamo maksimalan fokus samo na ovaj prvi meč. Verujem da ćemo odigrati kako treba i kako možemo, jer bi bilo sjajno otvoriti prvenstvo pobedom. Slažem se da je ova utakmica najbitnija, jer može da utiče i na dalji raspored u grupi, znamo da u slučaju pobede možemo da napravimo veliki korak ka drugom krugu", rekao je Marsenić, preneo je RSS.



On je istakao da rukometaši Srbije moraju da igraju mirno, pametno i hladne glave.

"Ne smemo da pravimo greške, jer im to otvara priliku za lake golove. Moramo od prvog minuta da igramo našu igru, da budemo skoncentrisani i efikasni. Odbrana će rešiti dosta toga, kao i golmani", dodao je Marsenić.



Levo krilo reprezentacije Srbije Nemanja Ilić izjavio je da je njegov tim dobro analizirao igrju Španije.



"Dosta smo pričali o Špancima, analizirali ih, nema tu mnogo toga da se kaže novog. Igramo sa jednom od najjačih reprezentacija današnjice, ekipom koja uvek veliko takmičenje završi u samom vrhu, a to im je i sada cilj. Nadam se da možemo da im pomrsimo račune i napravimo veliku stvar. Ključ današnje utakmice je u odbrani! Ako u tom segmentu budemo odigrali kako treba i kako možemo, imaćemo priliku za lake golove", rekao je Ilić.



U drugom meču prvog kola grupe A, od 20.30 časova sastaće se Nemačka i Austrija.

Kako se igra, koji je sistem takmičenja?

Evropsko prvenstvo za rukometaše počinje danas u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj utakmicama prvog kola u grupama A i C.

Rukometaši Srbije će na EP igrati u grupi A u Herningu sa reprezentacijama Španije, Nemačke i Austrije.

U grupi B (Herning) biće Danska, Portugalija, Severna Makedonija i Rumunija.

U grupi C (Berum) igraće Francuska, Norveška, Češka i Ukrajina, a u grupi D (Berum) Slovenija, Farska ostrva, Crna Gora i Švajcarska.

U grupi E (Malme) biće Švedska, Hrvatska, Holandija i Gruzija, dok će se u grupi F (Kristianštad) takmičiti Mađarska, Island, Poljska i Italija.

Plasman u drugu fazu EP izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe. Druga faza EP biće odigrana u Herningu i Malmeu.

Po dve prvoplasirane selekcije iz grupa A, B i C formiraće grupu I, a po dve najbolje reprezentacije iz grupa D, E i F igraće u drugoj fazi EP u grupi II. Po dve prvoplasirane selekcije igraće u polufinalu EP.

Polufinala su na programu 30. januara, a meč za treće mesto i finale biće odigrani 1. februara u Herningu.



Titulu na kontinentalnom šampionati brani selekcija Francuske, koja je pre dve godine u finalu EP posle produžetaka savladala Dansku rezultatom 33:31.

Rukometaši Srbije su na prvenstvu Evrope 2024. osvojili 19. mesto.



