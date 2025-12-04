SRBIJA SLAVI! Nemačka na neverovatan način dobila Crnu Goru na Svetskom prvenstvu, evo šta našima treba za četvrtfinale!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ispustila pobedu protiv Farskih Ostrva, ali onda na Svetskom prvenstvu dočekala jednu bolju vest.

Pred poslednje kolo druge faze, Srpkinje na tabeli imaju pet bodova, a čekale su da vide kako će se završiti megdan vodećih Nemica i trećeplasiranih Crnogorki, koje su u taj susret ušle sa šest, odnosno četiri boda.

Srbiji je odgovaralo da pred sopstveni meč sa Crnom Gorom - crnogorska selekcija ne napravi iznenađenje, odnosno da ne savlada Nemice, jer bi Crnogorke onda (uz bod više) mogle mnogo mirnije i sa daleko više samopouzdanja da odigraju meč sa našim državnim timom.

Međutim, Nemačka takav scenario nije ni pomišljala da dozvoli.

Neverovatna serija Nemačke za radost Srbije!

Naime, Dženi Behrend sa četiri rana gola, a Lohter sa tadašnja dva, povele su Nemice do nestvarnih 9:0 na startu meča, a tek je Dijana Trivić uspela da prekine tu crnu seriju, usled koje su se Crnogorkama raspršili svi snovi o podvigu.

Konačan rezultat (nemačke rukometašice su pobedile sa 36:18), omogućava da Srbiji i remi u subotu bude dovoljan da završi takmičenje ispred Crne Gore.

A Španija?!

U trenutku objavljivanja ove vesti (neposredno po završetku meča Nemačka - Crna Gora), na tabeli Nemice imaju maksimalnih 8 bodova, Srbija pomenutih pet, a Crna Gora je ostala na četiri.

Nerešeni ishod, dakle, odovara našoj nacionalnoj selekciji, kao i pobeda, dok Crnogorkama znači samo trijumf. Ali...

Tu je i Španija, koju ne treba otpisivati, no ona se neće mnogo pitati ako Srpkinje ne izgube od Crnogorki.

Naime, Španija trenutno ima dva boda i treba danas da igra sa Islandom, a u poslednjem kolu sa Nemačkom.

Čak i da Špankinje ostvare obe pobede, maksimalno mogu da dođu do šest bodova, što im neće biti dovoljno da prestignu našu reprezentaciju ako Srbija ostane neporažena u subotu.

Jer, pobeda nad komšinicama uzdiže srpsku selekciju na sedam bodova, time i na samostalno stajanje na drugoj poziciji, a remi bi je doveo do šest, koliko bi u pomenutoj varijanti imala i Španija, ali je Srbija bolja u međusobnom susretu (pobeda od 31:29).

Dakle, ako Srpkinje ne izgube od Crne Gore, idu u četvrtfinale Svetskog prvenstva, šta god da se na drugim utakmicama desi.

