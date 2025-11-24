SA NAVIJAČIMA DO SLAVLJA: Rukometaši Partizana se nadaju punoj Banjici sutra protiv Neksea, ali i mole navijače da navijaču fer i sportski

ZAJEDNO do velike pobede. To poručuju rukometaši Partizana svojim navijačima uoči sutrašnje (18.45) utakmice petog kola grupe H Lige Evrope sa hrvatskim Nekseom u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac". U isto vreme crno-beli mole svoje pristalice da ih bodre na fer i sportski način, jer EHF i za najmanji incident može žestoko da ih kazni, čak da izbaci iz evropskih kupova.

Foto: Profimedia

- Došli smo u situaciju da eventualnom pobedom protiv Neksea do poslednjeg kola ostanemo u igri za prolaz u TOP 16. Imamo šansu da budemo jedina ekipa u grupi koja će odbraniti domaći teren. Moram da kažem da mi je jako žao što je zdravstveni bilten poslednjih mesec dana takav da ćemo i danas biti bez nekoliko važnih igrača i sa dvojicom rovitih. To nije nikakvo opravdanje, već je meni žao kao treneru što su nas ti problemi pratili kroz grupnu fazu, jer smatram da bi u meč ušli sigurniji i da bi nam pobeda zajedno sa navijačima garantovala prolaz dalje. Tako je, kako je, još uvek imamo šanse - ističe za sajt RK Partizan strateg Đorđe Ćirković.

Kazna zabrane prisustva publike je istekla, ali trofejni strateg podeća da su ostala još dva meča uslovna i zato apeluje na navijače da navijaju fer i sportski:

- Imamo strogo upozorenje od EHF da bilo kakav vid nasilja, provokacija, uvreda, nas udaljava bar godinu dana iz Evrope. Apelujem na sve navijače. Izdržali smo jedan jako težak period - četiri meča bez publike, a sva četiri smo dobili. Moramo da se ponašamo dostojanstveno, da pokažemo ono što zaista jesmo. Vapimo za punim tribinama, konačno smo dočekali da budemo zajedno sa svojim navijačima i ne treba to da upropastimo. Mi u Našicama nikakvu vrstu neprijatnosti nismo doživeli, osim rezultata, i voleo bih da uzvratimo na isti način, da izvršimo samo sportski pritisak na terenu.

Desni bek Nikola Crnoglavac takođe je istakao značaj podrške navijača u predstojećem duelu.

- Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica. Posle prvog kola i poraza u Našicama, dočekujemo ih pred svojom publikom. Idemo na pobedu, znamo šta nas čeka. Napokon ćemo igrati pred svojim navijačima i ovom prilikom bih želeo da ih pozovem da dođu u što većem broju i da u fer i sportskoj atmosferi zajedno ostvarimo pobedu.

Pismo navijačima

RUKOMETAŠI Partizana juče su se pismom obratili navijača u kojem se između ostalog ističe:

- San o punim tribinama konačno će biti stvarnost.U utorak budite naša snaga, motiv i odraz ljubavi prema klubu. Neka Evropa vidi ko su najbolji navijači na svetu!

Grupa H

PETO kolo grupe H Lige Evrope, utorak: Partizan - Nekse (18.45), Ademar Leon - Kadeten (20.45).

TABELA: Nekse 5, Kadeten 4, Partizan 4, Ademar Leon 3 boda.