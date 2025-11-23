Ostali sportovi

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

Новости онлине

23. 11. 2025. u 17:35

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.

ЗВЕЗДА УКРАЈИНЕ ПРОБАЛА ДА УБИЈЕ РУСКОГ ПУКОВНИКА: Русија не прашта! Ево шта се десило украјинској шампионки

Foto: Piksabej

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na isteku četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tako je danas ruska novinska agencija "RIA Novosti" kratko javila:


"Ukrajinska šampionka u dizanju tegova osuđena je za pokušaj atentata na ruskog oficira.

Julija Lemeščenko dobila je 19 godina zatvora. Prema istražiteljima, ona je najpre digla u vazduh tornjeve dalekovoda u Sankt Peterburgu, a kasnije je otputovala u Voronjež, gde je planirala atentat na visokorangiranog vojnog oficira. Napravila je eksplozivnu napravu, ali je pritvorena"

Ukrajinski mediji donose malo više detalja o njoj.

- Volim ovu zemlju, beskrajno volim Harkov - tako je glasila završna izjava u odbrani ukrajinske šampionke u pauerliftingu na suđenju za dizanje u vazduh tornja dalekovoda.

Julija Lemeščenko (42) jeste ruska državljanka, ali se 2014. godine sa porodicom preselila iz Voronježa u Harkov. Tamo je počela da se bavi dizanjem tegova i postala je ukrajinska šampionka 2021. godine.

Nakon početka ratnog sukoba, otišla je u Nemačku, zatim se vratila, a u proleće 2024. godine, u Kijevu, prošla je obuku za gađanje, upravljanje dronom i pripremu i postavljanje eksploziva. Zatim je otputovala u Rusiju preko trećih zemalja.

U oktobru je Lemeščenkova digla u vazduh tornjeve dalekovoda u blizini Sankt Peterburga, a zatim je pratila komandanta vazduhoplovne baze, pukovnika Alekseja Lobodu, kog su Ukrajinci optuživali za bombardovanjem Harkova, u Voronježu.

Pritvorena je u januaru 2025.

Lemeščenkova nije negirala tačke optužbe, ali je rekla da se ne smatra krivom „sa moralnog stanovišta“.

Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali pevci će imati šta da kažu na Emirejtsu

DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"