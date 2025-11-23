ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.

Foto: Piksabej

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na isteku četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tako je danas ruska novinska agencija "RIA Novosti" kratko javila:



"Ukrajinska šampionka u dizanju tegova osuđena je za pokušaj atentata na ruskog oficira.

Julija Lemeščenko dobila je 19 godina zatvora. Prema istražiteljima, ona je najpre digla u vazduh tornjeve dalekovoda u Sankt Peterburgu, a kasnije je otputovala u Voronjež, gde je planirala atentat na visokorangiranog vojnog oficira. Napravila je eksplozivnu napravu, ali je pritvorena"

Ukrajinski mediji donose malo više detalja o njoj.

Čempіonku Ukraїni z pauerlіftingu Юlію Lemeщenko zasudili v RF do 19 rokіv za pіdriv LEP і «pіdgotovku zamahu» na polkovnika VKS.



Sud takož priznačiv štraf 1 mln rublіv. Za versією slіdstva, vona dіяla za zavdannяm Ukraїni.



Na sudі skazala: «Я vvažaю Ukraїnu svoїm domom». pic.twitter.com/g8LP3YQu6o — karaйlo 🤼‍♀️ (@karaylo) November 21, 2025

- Volim ovu zemlju, beskrajno volim Harkov - tako je glasila završna izjava u odbrani ukrajinske šampionke u pauerliftingu na suđenju za dizanje u vazduh tornja dalekovoda.

Julija Lemeščenko (42) jeste ruska državljanka, ali se 2014. godine sa porodicom preselila iz Voronježa u Harkov. Tamo je počela da se bavi dizanjem tegova i postala je ukrajinska šampionka 2021. godine.

Nakon početka ratnog sukoba, otišla je u Nemačku, zatim se vratila, a u proleće 2024. godine, u Kijevu, prošla je obuku za gađanje, upravljanje dronom i pripremu i postavljanje eksploziva. Zatim je otputovala u Rusiju preko trećih zemalja.

U oktobru je Lemeščenkova digla u vazduh tornjeve dalekovoda u blizini Sankt Peterburga, a zatim je pratila komandanta vazduhoplovne baze, pukovnika Alekseja Lobodu, kog su Ukrajinci optuživali za bombardovanjem Harkova, u Voronježu.

Pritvorena je u januaru 2025.

Lemeščenkova nije negirala tačke optužbe, ali je rekla da se ne smatra krivom „sa moralnog stanovišta“.

«Я lюblю эtu stranu, я beskonečno lюblю Harьkov». Poslednee slovo čempionki Ukrainы po pauэrliftingu — eй zaprosili 23 goda za podrыv LЭP



42-letnяя Юliя Lemeщenko — graždanka Rossii, no v 2014 godu ona s semьeй pereehala iz Voroneža v Harьkov. Tam ona zanяlasь pauэrliftingom i v… pic.twitter.com/01zA45xllI — Mediazona (@mediazzzona) November 21, 2025

Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju