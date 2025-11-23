ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na isteku četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tako je danas ruska novinska agencija "RIA Novosti" kratko javila:
"Ukrajinska šampionka u dizanju tegova osuđena je za pokušaj atentata na ruskog oficira.
Julija Lemeščenko dobila je 19 godina zatvora. Prema istražiteljima, ona je najpre digla u vazduh tornjeve dalekovoda u Sankt Peterburgu, a kasnije je otputovala u Voronjež, gde je planirala atentat na visokorangiranog vojnog oficira. Napravila je eksplozivnu napravu, ali je pritvorena"
Ukrajinski mediji donose malo više detalja o njoj.
- Volim ovu zemlju, beskrajno volim Harkov - tako je glasila završna izjava u odbrani ukrajinske šampionke u pauerliftingu na suđenju za dizanje u vazduh tornja dalekovoda.
Julija Lemeščenko (42) jeste ruska državljanka, ali se 2014. godine sa porodicom preselila iz Voronježa u Harkov. Tamo je počela da se bavi dizanjem tegova i postala je ukrajinska šampionka 2021. godine.
Nakon početka ratnog sukoba, otišla je u Nemačku, zatim se vratila, a u proleće 2024. godine, u Kijevu, prošla je obuku za gađanje, upravljanje dronom i pripremu i postavljanje eksploziva. Zatim je otputovala u Rusiju preko trećih zemalja.
U oktobru je Lemeščenkova digla u vazduh tornjeve dalekovoda u blizini Sankt Peterburga, a zatim je pratila komandanta vazduhoplovne baze, pukovnika Alekseja Lobodu, kog su Ukrajinci optuživali za bombardovanjem Harkova, u Voronježu.
Pritvorena je u januaru 2025.
Lemeščenkova nije negirala tačke optužbe, ali je rekla da se ne smatra krivom „sa moralnog stanovišta“.
Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin
23. 11. 2025. u 12:55
HAOS U FIFA ZBOG RONALDA! Ovo niko nije očekivao pred Svetsko prvenstvo u fudbalu
23. 11. 2025. u 13:21
PA, DA LI JE MOGUĆE... Žreb za Dejvis kup: Evo protiv koga Srbija mora da igra
23. 11. 2025. u 14:41
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 17:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)