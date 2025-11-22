Ostali sportovi

KOBNIH DESET MINUTA: Rukometašice u finišu meča prokockale pobedu nad Španijom na turniru "Četiri nacije" u Bergenu

Slobodan Krstović

22. 11. 2025. u 17:38

SVE što su gradile prosule su u poslednjih deset minuta. Rukometašicama ni šest golova viška nije bilo dovoljno da u drugom kolu „Četiri nacije“ u Bergenu savladaju Španiju – 27:29 (15:13). Naše dame sutra (16.45) u poslednjem kolu igraju sa olimpijskim i evropskim šampionom, Norveškom.

Screenshot: RTS

Bez obzira što su krili karte, jer mogu da se sastanu u drugoj fazi SP u Holandiji i Nemačkoj ovakav poraz je opomena rukometašicama pred odlazak u Štutgrat, gde u sredu u prvom kolu grupe C igraju sa Urugvajem.

Igrale su naše odlično 50.minuta, a onda su stale i dopustile Špankinjama da brzo stignu 21:25, a potom u 58.minutu prvi put i povedu na meču 27:26. Naše su uspele brzo da izjednače, ali su rivalke u stilu svog nadimka furiozno odigrale poslednja dva minuta.

Naše su krenule odlučno, silovito, u osmomom minutu su poveli sa 5:1. Na trenutak su stale, dopustile Špankinjama da izjednače (5:5), da bi se vrzo trgle i ponovo odlepile na dva,tri gola razike. U nastavku su posle izjednačenja rivalki za 16:16, za deset minuta napravile seriju 7:1 i povele sa 23:17.Diktirale su ritam do 25:21, kada su ušle u kontraritam. Blistale su dve Jovane, Skrobićka sa 10 i Jovovićeva sa sedam golova.

SRBIJA:Risović (8 odbrana, 2 sedmerca), Radosavljević, Krpež-Šlezak, Lazić, Mandić, Tabak, Janjušević 2, Mitrović, Kocić 1, Jovović 7 (3), Skrobić 10, Bojičić 1, Radević 1, Cvijić 3, Garović 2, Petković (7odbrana, 1 sedmerac).

„Četiri nacije“

PRVO kolo: Srbija – Mađarska 25:29, Norveška – Španija 41:19. Drugo kolo: Srbija – Španija 27:29, Norveška – Mađarska od 16.45. Treće kolo, danas: Mađarska – Španija (14.00), Norveška – Srbija (16.45).

TABELA: Norveška 2, Mađarska 2, Španija 2, Srbija 0 bodova.

