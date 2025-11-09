Ostali sportovi

DA LI JE OVO NORMALNO?! Tom Brejdi klonirao svog psa - sad ima novog, koji je skroz isti kao stari!

09. 11. 2025. u 13:20

Tom Brejdi, legendarni NFL kvarterbek, otkrio je da je klonirao svog pokojnog psa, mešanca pitbula, koristeći naprednu tehnologiju.

ДА ЛИ ЈЕ ОВО НОРМАЛНО?! Том Брејди клонирао свог пса - сад има новог, који је скроз исти као стари!

Novi pas, po imenu Džini, stvoren je iz krvi Lue, koja je uzeta pre njene smrti 2023. godine.

Brejdi je sarađivao sa kompanijom Colossal Biosciences, koja se bavi kloniranjem, a postupak je koštao oko 50.000 dolara.

Ovo je izazvalo kontroverze, sa kritikama da je to neprirodno i da ignoriše etiku kloniranja.

Čuveni sportista je rekao da je to učinio da bi sačuvao uspomenu na Luu, koju je delio sa bivšom suprugom Žizel Bundhen.

Kloniranje kućnih ljubimaca je moguće već godinama, ali je skupo i nije uvek uspešno.

Brejdi je i jedan od investitora u Colossal, što je dodatno podstaklo debatu o etičkim aspektima cele ove priče.


