DA LI JE OVO NORMALNO?! Tom Brejdi klonirao svog psa - sad ima novog, koji je skroz isti kao stari!
Tom Brejdi, legendarni NFL kvarterbek, otkrio je da je klonirao svog pokojnog psa, mešanca pitbula, koristeći naprednu tehnologiju.
Novi pas, po imenu Džini, stvoren je iz krvi Lue, koja je uzeta pre njene smrti 2023. godine.
Brejdi je sarađivao sa kompanijom Colossal Biosciences, koja se bavi kloniranjem, a postupak je koštao oko 50.000 dolara.
Ovo je izazvalo kontroverze, sa kritikama da je to neprirodno i da ignoriše etiku kloniranja.
Čuveni sportista je rekao da je to učinio da bi sačuvao uspomenu na Luu, koju je delio sa bivšom suprugom Žizel Bundhen.
Kloniranje kućnih ljubimaca je moguće već godinama, ali je skupo i nije uvek uspešno.
Brejdi je i jedan od investitora u Colossal, što je dodatno podstaklo debatu o etičkim aspektima cele ove priče.
Preporučujemo
NIKOLA JOVIĆ DOMINIRAO! Partija karijere Srbina, kao da je Jokićev duh u njega ušao (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:58 >> 09:02
VRATIO SE: Potpisao Uroš Trifunović
09. 11. 2025. u 11:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)