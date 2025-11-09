DA LI JE OVO NORMALNO?! Tom Brejdi klonirao svog psa - sad ima novog, koji je skroz isti kao stari!

Tom Brejdi, legendarni NFL kvarterbek, otkrio je da je klonirao svog pokojnog psa, mešanca pitbula, koristeći naprednu tehnologiju.

Instagram / gisele

Novi pas, po imenu Džini, stvoren je iz krvi Lue, koja je uzeta pre njene smrti 2023. godine.

Brejdi je sarađivao sa kompanijom Colossal Biosciences, koja se bavi kloniranjem, a postupak je koštao oko 50.000 dolara.

Ovo je izazvalo kontroverze, sa kritikama da je to neprirodno i da ignoriše etiku kloniranja.

Tom Brady reveals his current dog Junie is a clone of his late dog, Lua, who passed away in 2023:



“I love my animals. They mean the world to me and my family. A few years ago, I worked with Colossal Biosciences and leveraged their non-invasive cloning technology through a simple… pic.twitter.com/E5MrqJks35 — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

Čuveni sportista je rekao da je to učinio da bi sačuvao uspomenu na Luu, koju je delio sa bivšom suprugom Žizel Bundhen.

Kloniranje kućnih ljubimaca je moguće već godinama, ali je skupo i nije uvek uspešno.

Brejdi je i jedan od investitora u Colossal, što je dodatno podstaklo debatu o etičkim aspektima cele ove priče.





: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti