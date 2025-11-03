ZVEZDA U POŽAREVCU: Crveno-beli sutra u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije gosti odbojkaša Mladog radnika
VREME je za revanš. Tako barem misle odbojkaši Crvene zvezde koji se sutra (18.00) u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše u Požarevcu sastaju sa Mladim radnik. Požarevljani su lane eliminisali Beograđane i nadaju se da podvig mogu da ponove i ove godine. U sredu je veliki derbi između Partizana i Vojvodine.
PRVE utakmice četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše, sutra : Mladi radnik - Crvena zvezda (18.00), Spartak SU - Dubočica (19.00). Sreda: Partizan - Vojvodina (20.00). Termin utakmica VGSK - Radnički biće naknadno određen zbog obaveze Kragujevčana u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Pravila su kao i u evropskim kupovima: pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. U slučaju da su ekipe bodovno poravnate igraće se zlatni set do 15 poena.
Trofej brani Radnički, koji je pre dva dana osvojio Superkup Srbije.
