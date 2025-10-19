SRBIJA UBEDLJIVA PROTIV UKRAJINE: Rukometašice ostvarile drugu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije savladala je večeras Ukrajinu, na neutralnom terenu u slovačkom gradu Mihalovce, rezultatom 34:23 (17:12) u utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Posle ubedljive pobede protiv Litvanije u Beogradu (42:33), rukotešaice su upisale još jedan trijumf i sa maksimalnih šest bodova gotovo izvesno su obezbedile plasman na finalni turnir.
Sara Garović bila je najbolja sa sedam golova, Katarina Krpež-Šlezak je dodala šest, a Jovana Jovović pet.
Srpkinje naredne dve utakmice igraju protiv Švedske, prvo kao domaćin 4. marta, a zatim u gostima tri dana kasnije.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NEVEROVATNA SCENA U NOVOM SADU: Fudbaleri Dubočice prekinuli meč i seli na travu (VIDEO)
19. 10. 2025. u 18:15
ZVEZDA UBEDLjIVA PRED BRAGU: Crveno-beli brojali do šest, blistao Mirko Ivanić (FOTO/VIDEO)
19. 10. 2025. u 21:22 >> 21:25
SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!
DVA najveća engleska kluba ukrstiće koplja od 17 časova i 30 minuta na čuvenom stadionu u apsolutnom derbiju osmog kola Premijer lige.
19. 10. 2025. u 07:30
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)