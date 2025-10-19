Ostali sportovi

SRBIJA UBEDLJIVA PROTIV UKRAJINE: Rukometašice ostvarile drugu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Танјуг

19. 10. 2025. u 22:37

ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije savladala je večeras Ukrajinu, na neutralnom terenu u slovačkom gradu Mihalovce, rezultatom 34:23 (17:12) u utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

СРБИЈА УБЕДЉИВА ПРОТИВ УКРАЈИНЕ: Рукометашице оствариле другу победу у квалификацијама за Европско првенство

FOTO: RSS

Posle ubedljive pobede protiv Litvanije u Beogradu (42:33), rukotešaice su upisale još jedan trijumf i sa maksimalnih šest bodova gotovo izvesno su obezbedile plasman na finalni turnir.

Sara Garović bila je najbolja sa sedam golova, Katarina Krpež-Šlezak je dodala šest, a Jovana Jovović pet.

Srpkinje naredne dve utakmice igraju protiv Švedske, prvo kao domaćin 4. marta, a zatim u gostima tri dana kasnije.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!

TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANjE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!