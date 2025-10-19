SRBIJA UBEDLJIVA PROTIV UKRAJINE: Rukometašice ostvarile drugu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije savladala je večeras Ukrajinu, na neutralnom terenu u slovačkom gradu Mihalovce, rezultatom 34:23 (17:12) u utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

FOTO: RSS

Posle ubedljive pobede protiv Litvanije u Beogradu (42:33), rukotešaice su upisale još jedan trijumf i sa maksimalnih šest bodova gotovo izvesno su obezbedile plasman na finalni turnir.

Sara Garović bila je najbolja sa sedam golova, Katarina Krpež-Šlezak je dodala šest, a Jovana Jovović pet.

Srpkinje naredne dve utakmice igraju protiv Švedske, prvo kao domaćin 4. marta, a zatim u gostima tri dana kasnije.

