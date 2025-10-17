ŠABAC BOLJI OD STEAUE: "Čivijaši" u prvom kolu grupe D Evrokupa za vaterpoliste savladali rumunskog velikana sa 11:9
VATERPOLISTI Šapca su u prvom kolu grupe D Evrokupa na svom bazenu posle velike borbe savladali Steauu - 11:9 (4:3, 2:2, 2:1, 3:3). "Čivijaši" u drugom kolu, 30.oktobra idu u goste Savoni, koja je u Berlinu bila bolja od Špandaua - 16:15.
Šapčani su meč prelomili u trećoj četvrtini kada su se serijom 3:0 odlepili na 8:5. Do kraja je tim iz Bukurešta pokušavao da napravi preokret, ali se samo par puta primakao na "minus jedan".
Golove za Šapčane postigli su: Stojanović 4, Mačić 3, Barać 2, Gavrilović i Novaković. U Steaui tri gola je dao Vučinić, a dva Jauković.
