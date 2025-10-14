SPORTSKA ZVEZDA IZ SRBIJE: Kristina Perić dominira odbojkom u SAD, a završava i drugi master (FOTO/VIDEO)

U SVETU američkog univerzitetskog sporta jedno ime sve više privlači pažnju - Kristina Perić, devojka iz Beograda koja je postala sinonim za talenat, istrajnost i rad koji neminovno donose uspeh.

Kristina je kapitenka odbojkaškog tima POST Univerziteta u Konektikatu, najbolja poentarka u NCAA DII ligi, i uz to studentkinja sa prosekom 4,0 na drugim po redu master studijama.

Još tokom studija na AIC Koledžu (American International College) u Springfildu, Kristina je pokazala da poseduje šampionski karakter. Bila je deo tima koji je osvajao titule u NE10 konferenciji, zajedno sa drugim srpskim talentima, Aleksandrom Ivanović i Anđelom Bublić, o kojima je Serbian Times već pisao u tekstu „Tri srpske gracije osvojile Ameriku“. Iako je tada bilo jasno da je pred ovom devojkom ozbiljna karijera, Kristina svakodnevno premašuje očekivanja.

Nakon što je završila osnovne studije, Kristina je odlučila da napravi korak dalje. Prešla je na POST Univerzitet u okviru CACC konferencije, gde je nastavila master studije koje je završila ove godine sa prosekom 4,0, a odmah potom upisala i drugi master, MBA program, koji će završiti 2026. godine. Paralelno sa akademskim uspehom, njen sportski učinak nastavlja da oduševljava. Čak četiri puta je proglašena za igračicu nedelje, uz još dve zvanične pohvale konferencije.

Danas, kao kapitenka tima POST univerziteta, Kristina predvodi svoje saigračice i statistički dominira u ligi. Na NCAA DII listi, gde se takmiči gotovo 5.000 odbojkašica iz cele Amerike, Kristina je trenutno prva po broju postignutih poena, a njeno ime sve češće se pominje u kontekstu All-American priznanja, čime potvrđuje status jedne od najboljih odbojkašica američkog univerzitetskog sistema.

Iako je na drugom kontinentu, Kristina ne zaboravlja svoje korene. Rođena u Beogradu, ponosno ističe svoje poreklo i često na društvenim mrežama deli podršku svojim kolegama iz Srbije. Na njenom YouTube kanalu, koji možete pronaći na linku OVDE, videćete odabrane snimke i trenutke sa terena koji svedoče o njenoj borbenosti, timskom duhu i energiji kojom inspiriše svoje saigračice.

Ovo nije samo priča o sportskom uspehu, već priča o jednoj Srpkinji koja je dokazala da se uz rad, disciplinu i upornost mogu pomeriti sve granice – i u sportu i u obrazovanju. Kristina Perić je neko ko treba da bude uzor mladima u Srbiji i dokaz da se vrhunski rezultati mogu postići i daleko od kuće, ali sa srcem koje i dalje kuca za domovinu.

