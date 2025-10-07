KOŠARKAŠ UMESTO KOŠARKAŠA Dejan Tomašević glavni kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije!

Proslavljeni bivši košarkaš i reprezentativac, Dejan Tomašević, glavni je kandidat za mesto predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, prenosi Sport klub.

Sportski savez Srbije

Kako navodi ovaj sajt, Tomaševiću je ponuđeno mesto prvog čoveka OKS, na koje bi došao umesto Božidara Maljkovića, a na njemu je da li će ga prihvatiti.

Dejan Tomašević je tokom karijere igrao za Borac iz Čačka, Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, Tau Keramku, Valensiju, Panatinaikos i PAOK.

Igrao je na poziciji krilnog centra i sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio tri Evropska prvenstva (1995, 1997. i 2001), kao i dva Svetska prvenstva (1998. i 2002. godine), a uz Dejana Bodirogu je najtrofejniji košarkaš nakon raspada SFRJ.

Poslednjih godina se aktivirao politički. Postao je član Srpske napredne stranke 2023. godine i narodni je poslanik.

Izbori za predsednika OKS trebalo bi da budu održani do kraja 2025. godine.