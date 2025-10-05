Ostali sportovi

INCIDENT U MOTO GP ŠAMPIONATU: Mark Markez povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji (VIDEO)

Танјуг

05. 10. 2025. u 15:38

VOZAČ Dukatija Mark Markez povredio je ključnu kost u padu tokom današnje trke za Veliku nagradu Indonezije u Moto GP šampionatu.

ИНЦИДЕНТ У МОТО ГП ШАМПИОНАТУ: Марк Маркез повредио кључну кост у паду на трци у Индонезији (ВИДЕО)

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Trku na stazi Mandalika obeležio je incident iz prvog kruga u kojem je vozač Aprilije Italijan Marko Beceki sa staze izbacio Španca, koji je već obezbedio šampionsku titulu u "kraljevskoj" klasi.

- Kao rezultat današnjeg sudara na Mandaliki, Markez je povredio desnu ključnu kost. Španski vozač će večeras otputovati u Madrid na dalje lekarske preglede kako bi se ustanovio tok lečenja - saopštio je Dukati.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Britanski mediji podsećaju da je Markez povredio desno rame na ruci koju je slomio 2020. godine, zbog čega je bio podvrgnut brojnim operacijama.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Plan je da što pre otputujem u Madrid. Onda idem pravo kod lekara, da popravim ključnu kost, pošto osećam da je nešto slomljeno. Posle toga, slušaću lekara kako bih se što bolje oporavio. Ovo je trkanje i ovakve stvari se dešavaju. Tačno je da ponekad nije moja greška, a Beceki je već došao da mi se izvini - rekao je Markez, preneo je zvanični sajt takmičenja.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez na drugoj poziciji sa 362.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 19. oktobra za Veliku nagradu Australije.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal