INCIDENT U MOTO GP ŠAMPIONATU: Mark Markez povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji (VIDEO)
VOZAČ Dukatija Mark Markez povredio je ključnu kost u padu tokom današnje trke za Veliku nagradu Indonezije u Moto GP šampionatu.
Trku na stazi Mandalika obeležio je incident iz prvog kruga u kojem je vozač Aprilije Italijan Marko Beceki sa staze izbacio Španca, koji je već obezbedio šampionsku titulu u "kraljevskoj" klasi.
- Kao rezultat današnjeg sudara na Mandaliki, Markez je povredio desnu ključnu kost. Španski vozač će večeras otputovati u Madrid na dalje lekarske preglede kako bi se ustanovio tok lečenja - saopštio je Dukati.
Britanski mediji podsećaju da je Markez povredio desno rame na ruci koju je slomio 2020. godine, zbog čega je bio podvrgnut brojnim operacijama.
- Plan je da što pre otputujem u Madrid. Onda idem pravo kod lekara, da popravim ključnu kost, pošto osećam da je nešto slomljeno. Posle toga, slušaću lekara kako bih se što bolje oporavio. Ovo je trkanje i ovakve stvari se dešavaju. Tačno je da ponekad nije moja greška, a Beceki je već došao da mi se izvini - rekao je Markez, preneo je zvanični sajt takmičenja.
Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez na drugoj poziciji sa 362.
Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 19. oktobra za Veliku nagradu Australije.
