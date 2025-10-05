INCIDENT U MOTO GP ŠAMPIONATU: Mark Markez povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji (VIDEO)

VOZAČ Dukatija Mark Markez povredio je ključnu kost u padu tokom današnje trke za Veliku nagradu Indonezije u Moto GP šampionatu.

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Trku na stazi Mandalika obeležio je incident iz prvog kruga u kojem je vozač Aprilije Italijan Marko Beceki sa staze izbacio Španca, koji je već obezbedio šampionsku titulu u "kraljevskoj" klasi.

- Kao rezultat današnjeg sudara na Mandaliki, Markez je povredio desnu ključnu kost. Španski vozač će večeras otputovati u Madrid na dalje lekarske preglede kako bi se ustanovio tok lečenja - saopštio je Dukati.

🔥ASÍ HA SIDO EL EMBISTE DE BEZZECCHI A MARC MÁRQUEZ.



Pero qué hace, a dónde va con esa velocidad a meterse por el interior, SUBNORMAL.



Le ha hecho muchísimo daño en el hombro, como sea alguna rotura…🤬#MotoGP #IndonesianGP pic.twitter.com/qUqFPkwMKN — Pole (@SrPole_) October 5, 2025

Britanski mediji podsećaju da je Markez povredio desno rame na ruci koju je slomio 2020. godine, zbog čega je bio podvrgnut brojnim operacijama.

- Plan je da što pre otputujem u Madrid. Onda idem pravo kod lekara, da popravim ključnu kost, pošto osećam da je nešto slomljeno. Posle toga, slušaću lekara kako bih se što bolje oporavio. Ovo je trkanje i ovakve stvari se dešavaju. Tačno je da ponekad nije moja greška, a Beceki je već došao da mi se izvini - rekao je Markez, preneo je zvanični sajt takmičenja.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez na drugoj poziciji sa 362.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 19. oktobra za Veliku nagradu Australije.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju