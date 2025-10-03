SAJAM NOVOSAĐANIMA POTVRDIO EVROPSKU TITULU: U Novom Sadu održan Sajam sporta i omladine
SAJAM sporta i omladine, na kome se u „Master centru“ Novosadskog sajma predstavilo više od 160 sportskih i omladinskih klubova, saveza, organizacija...potvrdio je treću evropsku titulu Novog Sada, koji je pored omladinske i prestonice kulture Evrope, poneo epitet i „grada sporta“ starog kontinenta za 2026. godinu.
To su svojim prisustvom „overili“ mnogobrojni sportisti, članovi i polaznici
saveza i sportskih foruma, kao Zoran Gajić, ministar srspkog sporta, Dane Basta,
pokrajinski sekretar sporta, Tatjana Medved, članica gradskog veća za sport...
- Naš grad ima više od 1.000 sportskih organizacija, organizuje 200 takmičenja i
sportskih priredbi godišnje i ima sportsku infrastrukturu za ponos i titulu
evropske prestonice sporta, a Novosadski sajam doprinosi ustupanjem prostora za
treninge i pripreme sportista- istakao je Slobodan Cvetković, direktor sajamske
kuće u Novom Sadu.
Zoran Gajić, ministar sporta Republike Srbije, naš legendarni seletor i trener
zlatne olimpijske generacije odbojkaša, koji je i otvorio manifestacijau, u prvi
plan je istakao Ekspo 2027., posle kog će, kako je naglasio, srpskim sportistima ostati
22 sportske hale kao jedinstven poklon.
-Privilegovan sam ministar i pritom mislim na sve vas, na 87 saveza, tri sistema i
Pokrajinsko ministarstvo, pa mi je jedino preostalo da vas podržavam i dajem vetar
u leđa, da se hvalim i ponosim vašim radom. Ekspo 2027. je prilika da sportski
radnici učestvuju u organizaciji, jer je to šansa ne samo za Srbiju, nego za ceo
region. Pobedili smo u organizaciji u kojoj su učestvovali SAD, Argentina i Španija,
što je žestoka konkurencija, pa je to šansa da naš sport ide na još više grane.
Srbija stoji iza svog sporta i fizičkog vaspitanja- poručio je Gajić.
On se posle ceremonije svečanog otvaranja, sa brojnim saradnicima prošetao
sajamskom halom, posetio štandove klubova i saveza i razgovarao sa sportistima.
