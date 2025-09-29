Ostali sportovi

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)

29. 09. 2025. u 17:25

Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.

СПЛИТ У ШОКУ: Стигли бројни навијачи, носе заставу Крајина живи вјечно! (ФОТО)

FOTO: Profimedia

Od zločinačke akcije "Oluja", kada je proterano više od 200 hiljada Srba, a Republika Srpska Krajina prestala da postoji, reč "krajina" je postala maltene zabranjena u hrvatskoj javnosti jer je podseća na pomenuti zločin.

Imajući u to u vidu, teško je i zamisliti koliki šok su u Splitu izazvali gostujući navijači koji su stigli ovog vikenda u pomenuti primorski grad, okupljeni oko zastave "Krajina živi vječno".

U pitanju, međutim, uopšte nisu Srbi...

Radi se o navijačima ženskog rukometnog kluba Krajina iz Cazina, koji su, zaista, u velikom broju došli na rukometni meč sa ŽRK Splitom.

Cazin je sada grad sa apsolutnom muslimanskom većinom, nalazi se u severozapadnom delu Bosne i Hercegovine (na raskrsnici puteva koji vode od Bihaća prema Velikoj Kladuši, susednoj Hrvatskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, zatim preko Rakovice prema Jadranskom moru i jugozapadno preko Bosanske Krupe prema Banjaluci, Tuzli i dalje prema istoku).

Nekada bogat srpskim življem, Cazin je tokom Drugog svetskog rata bio veliko stratište Srba, jer su muslimani-ustaše u dva navrata pobile ogroman broj stanovnika, i to uz užasna, višečasovna mučenja, uključujući tu i klanje 60 žena i 99 dece jednog dana, a živo spaljivanje desetoro žena i dece.

Ipak, dok je bilo Srba, opstajali su i neki nazivi, pa je tako Omladinski ženski rukometni klub nosio ime Krajina - što je ostalo i do današnjeg dana. Srba sada u Cazinu gotovo da uopšte nema: bilo ih je oko 30 odsto na popisu iz 1961, a na poslednjem obavljenom u Bosni i Hercegovini, 2013. godine, bilo ih je samo 0,072% - odnosno 10 stanovnika, od 13.863 popisanih. Sadašnji žitelji i dalje navijaju za pomenuti klub, pa se tako zastava "Krajina živi vječno" našla na tribinama u Splitu - izazivajući potpunu nevericu domaće publike.

