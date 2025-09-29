SVEČANO U ZRENJANINU: Stigao svetski šampion, Aleksandar Komarov
Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, u Gradskoj kući upriličio je prijem za svetskog šampiona, rvača srpske reprezentacije i člana zrenjaninskog Proletera Aleksandra Komarova, koji se okitio zlatom na nedavnom šampionatu u Zagrebu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)