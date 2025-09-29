Ostali sportovi

SVEČANO U ZRENJANINU: Stigao svetski šampion, Aleksandar Komarov

Б. Грујић

29. 09. 2025. u 18:42

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, u Gradskoj kući upriličio je prijem za svetskog  šampiona, rvača srpske reprezentacije i člana zrenjaninskog Proletera Aleksandra Komarova, koji se okitio zlatom na nedavnom šampionatu u Zagrebu.

СВЕЧАНО У ЗРЕЊАНИНУ: Стигао светски шампион, Александар Комаров

grad Zrenjanin

    Pored zlatnog Aleksandra, prijemu su prisustvovali i selektor nacionalnog tima, Zrenjaninac Vojislav Trajković i predsednik Rvačkog kluba Proleter,  Marko Stanojčić.
 
    - Hvala na sjajnoj svetskoj promociji grada, sporta i Proletera, to su prave vrednosti i svi smo presrećni zbog velikog uspeha - naglasio je gradonačelnik Zrenjanina.
 
      - Naravno da čestitke  prijaju, nije bilo lako, uložio sam puno truda i rada, ja sa suprugom i sinom živim u Zrenjaninu, nastupam za Proleter i svi planovi za dalju karijeru vezani su za ovaj grad - istakao je sjajni Rus u nacionalnom dresu Srbije.
 

