SVEČANO U ZRENJANINU: Stigao svetski šampion, Aleksandar Komarov

Pored zlatnog Aleksandra, prijemu su prisustvovali i selektor nacionalnog tima, Zrenjaninac Vojislav Trajković i predsednik Rvačkog kluba Proleter, Marko Stanojčić.

- Hvala na sjajnoj svetskoj promociji grada, sporta i Proletera, to su prave vrednosti i svi smo presrećni zbog velikog uspeha - naglasio je gradonačelnik Zrenjanina.

- Naravno da čestitke prijaju, nije bilo lako, uložio sam puno truda i rada, ja sa suprugom i sinom živim u Zrenjaninu, nastupam za Proleter i svi planovi za dalju karijeru vezani su za ovaj grad - istakao je sjajni Rus u nacionalnom dresu Srbije.

