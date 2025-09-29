SRBIJA IMA JOŠ JEDNOG SVETSKOG ŠAMPIONA! Novi neverovatan sport, ali u njemu je najbolji - Srbin!

Poslednjeg dana takmičenja na Prvenstvu sveta u šah-boksu koje je održano u hali “Lagator” u Loznici Srbija je dobila još jednog šampiona.

FOTO: BSS

Nakon Horvata Gabora koji se dan pre u kategoriji do 57kg pobedom u finalu nad Amerikancem Edvardom Grinom upisao se u istoriju ovog mladog hibridnog sporta, sada je zlatnu medalju našoj zemlji iskovao i Miljan Savić u kategoriji do 79 kg.

Miljan Savić, svetski prvak u šah-boksu / FOTO: BSS

U polufinalu Miljan je tehničkim nokautom u prvoj rundi bokserskog dela polufinala savladao FIDE majstora Estonca Kirila Čuvakina i obezbedio finale u kome se za novo zlato Srbiji borio protiv Čeha Davida Hampla. Finale je proteklo u znaku našeg asa Miljana koji je novim tehničkim nokautom, ovaj put u trećoj rundi stigao do pobede i ujedno zlatne medalje. Savić je i proglašen za jednog od pet najotkovenja godine u šah-boksu u svetu.

Slavlje Miljana Savića posle svetske titule u šah-boksu / FOTO: BSS

Od 23. septembra do 29. septembra 2025. Srbija i grad Loznica su bili izvanredni domaćini takmičarima u šah-boku iz 25 zemlja sveta koji su se borili za naslove šampiona planete.

Najelitnije izdanje hibridnog sporta koji čini fuzija dva tradicionalna i viševekovna sporta, šaha i boks prodefilovalo je našom zemljom u organizaciji Bokserskog i Šahovskog saveza Srbije. U hali “Lagator” i uživo na TV Arena Fight kanalu predstavili su nam se majstori šah boksa iz: Argentine, Azerbejdžana, Belorusije, Kanade, Česke, Gambije, Nemačke, Estonije, Francuske, Gruzije, Čilea, Indije, Italije, Letonije, Litvanije, Rusije, Švajcarske, Tahitija, Turske, Amerike i Uzbekistana.

Šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Na Svetskom prvenstvu u šah-boksu u Loznici primenjivale su se sledeće: juniori - do 54kg, 59kg, 67kg, 72kg, 78kg, 84kg, muškarci (klasik): do 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 79 kg, žene (lajt): do 50 kg, 60 kg, 70 kg, juniori (lajt) do 60kg, 70kg i 80kg, muškarci (lajt) do 60kg, 70kg, 80kg, 90kg i +90kg i master klasik do 61kg, 69kg, 74kg, 79kg i do 92kg.

Za najbolju selekciju ovog šampionata proglašena je ekipa Rusije, na drugom mestu su Amerikanci, treći Francuzi.

Maksimalna dužina meča u šah-boksu je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Kreće se partijom šaha i svaka šahovska partija traje 4 minuta, posle čega ide bokserka runda od 3 minuta. Ovo se ponavlja 11 rundi ili dok neko ne matira, ne ponestane vremena na šahovskom satu, ne bude nokautiran ili ne baci peškir.

Srbija je još jednom pokzala da je zemlja sporta i da je uvek sjajan domaćin međunarodnih sportskih takmičenja i manifestacija.

