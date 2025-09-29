SEDIŠTE EA U BEOGRADU: Kongres Evropske federacije vodenih sportova prihvatio da se dom iz Niona preseli u srpsku prestonicu

SEDIŠTE Evropske federacije vodenih sportova (nekadašnja LEN) uskoro će biti u Beogradu. Na Kongresu EA, koji je održan u Tbilisiju (Gruzija) odboren je sporazum o preselenju kancelarije iz švajcarskog Niona, gde se nalazi od 2015.godine, u srpsku prestonicu, saopštio je EA.

FOTO: EP u vodenim sportovima 2024.

Kako se navodi u saopštenju Evropske federacija ova odluka zavisiće od usvajanja zakona u Skupštini Srbije kako bi se preselenje učinilo pravno mogućim. Posle toga biće održan vanredni Kongres kako bi se odobrio konačan detaljni ugovor.

- Proces razmatranja preselenja u novi dom za Evropske vodene sportove trajao je godinu dana, bio je pravedan i transparentan proces zansovan na rigoroznoj metodologiji koja je procenjivala vrednost ponuda na osnovu pristupačnosti lokacije, objekata, nivoa finansijske podrške, lokalnih uslova i kvaliteta života - referisao je delegatima predsednik EA Antonio Silva.

Prvi čovek EA rekao je da je pregovore sa potencijalnim domaćinima vodila nezavisna agencija Glendon Hil. Među onima kojima se zahvalio bio je i potpredsednik EA Vanja Udovičić, "koji je pomagao u olakšavanju pregovara sa srpskim vlastima".

- Delegati Kongresa dali su zeleno svetlo za završetak neophodnih pravnih koraka kako bismo mogli da potpišemo konačan ugovor u narednim mesecima - istakao je Silva.