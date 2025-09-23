ATLETSKI SVETE, ČUVAJ SE! Srbija ima bolju od Angeline Topić i to koga (VIDEO)

Angelina Topić je u nedelju osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Srpski atletski savez

I dok je on briljirala na svetskoj sceni u Tokiju, njena mlađa sestra Sofija je u Srbiji nastavila gradi svoj put ka vrhu i obara lične rekorde.

Dvanaestogodišnja Sofija Topić preskočila je 146 centimetara na takmičenju u Srbiji, čime je ponovo pomerila granice i pokazala da poseduje ogroman potencijal.

Vest je podelila njena majka Biljana, koja je rekla da je tako Sofija napravila sopstveni rekord.

Ovaj rezultat dolazi manje od godinu dana nakon što je, sa samo 11 godina, preskočila 140 cm, tada već bolji rezultat od onog koji je njena slavna sestra imala u istom uzrastu (Angelinin rekord sa 11 godina iznosio je 138 cm).

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja