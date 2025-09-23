ATLETSKI SVETE, ČUVAJ SE! Srbija ima bolju od Angeline Topić i to koga (VIDEO)
Angelina Topić je u nedelju osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu.
I dok je on briljirala na svetskoj sceni u Tokiju, njena mlađa sestra Sofija je u Srbiji nastavila gradi svoj put ka vrhu i obara lične rekorde.
Dvanaestogodišnja Sofija Topić preskočila je 146 centimetara na takmičenju u Srbiji, čime je ponovo pomerila granice i pokazala da poseduje ogroman potencijal.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Vest je podelila njena majka Biljana, koja je rekla da je tako Sofija napravila sopstveni rekord.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ovaj rezultat dolazi manje od godinu dana nakon što je, sa samo 11 godina, preskočila 140 cm, tada već bolji rezultat od onog koji je njena slavna sestra imala u istom uzrastu (Angelinin rekord sa 11 godina iznosio je 138 cm).
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"TOTALNO JE POTONULA"! Oglasio se otac Angeline Topić i šokirao atletski svet
22. 09. 2025. u 08:20
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)