METALAC UBEDLJIV NA PREMIJERI: Odigrano 1. kolo Super B lige za rukometaše

Utakmicama 1. kola minulog vikenda počelo je rukometno prvenstvo u okviru Super B lige, grupa „istok-zapad“.

G.Šljivić (arhiva)

Na premijeri nove sezne u Kraljevu domaći Metalac je u hali kraj Ibra ubedljivo savladao Zlatar iz Nove Varoši sa 36:22 (14:9) uz devet golova Đukića i šest golova Antića, dok je kod gostiju Bujičić šest puta zatresao mrežu.

U ostalim utakmicma 1. kola postignuti su sledeći rezultati: Smederevo-Železničar jug 30:33, Priboj-Mačva 29:25, Loznica-Topličanin 32:27 i Ub-Hajduk Veljko 24:26.