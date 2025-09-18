Ostali sportovi

NOVI BEOGRAD JURI ELITU: Vicešampion Srbije i Evrope od sutra do nedelje boriće se na svom bazenu za plasman u Ligu šampiona za vaterpoliste

Slobodan Krstović

18. 09. 2025. u 13:48

VATERPOLISTI Novog Beograda pokušaće na svom bazenu da u svojoj kvalifikacionoj grupi osvoje prvo ili drugo mesto i plasiraju se u grupnu fazu Lige šampiona.

Foto: N.Paraušić

Vicešampion Srbije sutra (18.45) će u prvom kolu grupe A odmeriti snage sa francuskom ekipom Eks an Provans. U subotu (19.30) sastaće se sa rumunskom Steauom, a u nedelju (19.30) igraju sa kotorskim Primorcem (Nemanja Vico).

Pobednik grupe igraće u grupi sa Ferencvarošem, Oradeom i drugoplasiranom ekipom iz grupe C (Mladost, Breša, Vuljagmeni), a drugoplasirani će se sastati sa Pro Rekom, hercegnovskim i splitskim Jadranom.

- Mi se pitamo, sve će zavisiti od nas. Ako budemo na pravom nivou, ako nijednu utakmicu ne shvatimo olako i ukoliko budemo odgovorni i ozbiljni mislim da nećemo imati preteranih problema. Sve je do nas i do našeg pristupa. Verujem da ćemo biti dovoljno dobri i da ovaj turnir izguramo kako treba - naglasio je na presu kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk.

