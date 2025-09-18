NOVI BEOGRAD JURI ELITU: Vicešampion Srbije i Evrope od sutra do nedelje boriće se na svom bazenu za plasman u Ligu šampiona za vaterpoliste
VATERPOLISTI Novog Beograda pokušaće na svom bazenu da u svojoj kvalifikacionoj grupi osvoje prvo ili drugo mesto i plasiraju se u grupnu fazu Lige šampiona.
Vicešampion Srbije sutra (18.45) će u prvom kolu grupe A odmeriti snage sa francuskom ekipom Eks an Provans. U subotu (19.30) sastaće se sa rumunskom Steauom, a u nedelju (19.30) igraju sa kotorskim Primorcem (Nemanja Vico).
Pobednik grupe igraće u grupi sa Ferencvarošem, Oradeom i drugoplasiranom ekipom iz grupe C (Mladost, Breša, Vuljagmeni), a drugoplasirani će se sastati sa Pro Rekom, hercegnovskim i splitskim Jadranom.
- Mi se pitamo, sve će zavisiti od nas. Ako budemo na pravom nivou, ako nijednu utakmicu ne shvatimo olako i ukoliko budemo odgovorni i ozbiljni mislim da nećemo imati preteranih problema. Sve je do nas i do našeg pristupa. Verujem da ćemo biti dovoljno dobri i da ovaj turnir izguramo kako treba - naglasio je na presu kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk.
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 15:20
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
