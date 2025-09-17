"TELU JE BILO DOVOLJNO BOLA"! Agonija Ivane Španović se završila šokantnom eliminacijom u kvalifikacijama Svetskog prvenstva

Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

FOTO: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ivana je odlučila da ne brani titulu u skoku udalj, te se oprobala u, za nju, novu disciplinu. Norma za finale je postavljena na 14,35, a kako je naša predstavnica letos skakala 14,43 i tim skokom postala državni prvak (doduše, uz nedozvoljenu pomoć vetra), postojala je nada da bi mogla da stigne barem do finala.

Na kraju će se ispostaviti da će joj prvi pokušaj biti najbolji, a ni on nije bio ni blizu dovoljnog da se nađe među 12 najboljih skakačica. Skočila je Španović 13,82 uz dosta ostavljenog prostora od tačke prestupa na zaletištu, te tako podgrejala nadu da može daleko bolje. U stvarnosti, usledila su dva slabija skoka. Naknadno zaveden prestup (isprva skok od 13,51), te skok od 13,66 u druge dve serije je nažalost bilo daleko ispod potrebnog nivoa.

- Ne mogu da kažem da sam super zadovoljna, očekivala sam da ću biti sposobna da skačem na nivou kao i cele godine, da će biti dovoljno za finale. Znala sam da mogu, ali s obzirom na to da znamo šta je troskok, možda je i bilo očekivano da se nešto ovako desi. S obzirom na to da već pet meseci treniram za troskok, to je stvar tehničke prirode. Nisam zadovoljna, a sa druge strane i jesam zadovoljna, jer sam sa tako malo priprema i neplanski završila na Svetskom prvenstvu u troskoku. Ovo je lep kraj godine, posle prošle godine i povrede Ahilove tetive završavam potpuno zdrava i to je lepa podloga za zimski deo sezone", rekla je Ivana za "Sport klub".

FOTO: Tanjug/Strahinja Aćimović

Da je u pitanju bila primarna disciplina, bila bi tužnija.

- Očekivali smo da će 14.10 biti dovoljno. Troskok je potpuno drugačiji od skoka u dalj. Da je skok udalj plakala bih. Sve što sam radila u skoku u dalj da bih skakala sedam meseci je skoro u potpunosti zabranjeno u troskoku. Tehnički je potpuno drugačije. Koliko god pokušavala da se skoncentrišem na novu stvar, moj mehanički pokret je ono što sam uvežbavala 25 godina i telo ne može protiv toga. Iz te perspektive, gde sam se pojavila na sedam Svetskih medalja i uzela šest medalja, sada sam polu-zadovoljna jer sam se takmičila u drugoj disciplini. To je svesna odluka da bih ostala u sportu i s obzirom na to da je to moja velika ljubav, nisam htela da pravim kompromis. Ostalo je tehničkih stvari da se to ušminka i upegla i biće dobro za sledeću godinu".

Povrede su učinile svoje.

- Dve godine sam skakala sa povredom Ahilove tetive, bol mi je potpuno ušao u podsvest, telo se branilo na svaki mogući način da ga ne pritiskam, da ne dolazim u tu poziciju i došlo je do toga da više ne mogu da trčim zalet kao što sam trčala. Ta moja prepoznatljiva agresivnost u završnoj fazi zaleta se izgubila. Telu je bilo dovoljno bola. Kada smo to izbacili i promenili, došli smo do toga da mogu da trčim potpuno novi ritam zaleta. To su minimalne promene koje prave razliku od pola metra i više".

Govorila je i o savetima trenera.

- Poslednje tri nedelje od Gorana (Obradovića) samo slušam o sledećoj sezoni i ponavlja mi 'Imam plan'. Sve je u sklopu očekivanja, kada sam ispunila kvotu i dobila šansu da se pojavim na Svetskom prvenstvu, bilo je potpuno jasno da ću se pojaviti. U skoku u dalj sam ostvarila sve što sam mogla i želela. Koliko god smešno zvučalo, ta energija i vatra vratili su se kroz troskok i mislim da je realno da i ovde jurim nove medalje".

Hrvatica Sandra Perković je plakala na Svetskom prvenstvu i govorila da bi samu sebe išamarala, pa smo čuli i Ivanin osvrt na to.

FOTO: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Uvek je ista stvar koja te pokreće. Nisu to ni daljine, nije to ni broj, nisu to ni samo trofeji. To takmičenje predstavlja završetak faze. Imamo uvek kratkoročne i dugoročne ciljeve i ako znaš da si sto odsto uradio sve kako treba, onda očekuješ da se tog dana to samo projekte. A, kada osetiš da možeš, a to nisi izveo, to ti stvara gorčinu i potpuno je razumem. A, što se nje tiče, nemam reči. Divim joj se od kada smo bile juniorke. Takva dominacija, glava, snaga. Obožavam je kao osobu i kada imam kriza i posumnjam u sebe, uvek smo tu da porazgovaramo i lepo je kada imaš nekoga s kim se razumeš. Vratiće se ona, plakaće od sreće. Očekujem da sada odem na pauzu, da se odmorim, pa da se pripremamo za zimu. Zima je moj omiljeni deo sezone, biće Svetsko prvenstvo, na leto imamo Evropsko prvenstvo. Najlepša stvar od svega je da sam zdrava, da nemam nikakvih problema i da Goran već ima plan za sledeću sezonu, a na meni je 'samo' da ga sprovedem.

