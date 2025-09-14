Ostali sportovi

NEZAPAMĆENO! Više od 1.500 policajaca na OVOM sportskom događaju

Новости онлине

14. 09. 2025. u 20:40

Više od 1.500 policajaca raspoređeno je danas u Madridu uoči finalne etape biciklističke trke Vuelta pošto se očekuju novi propalestinski protesti koji su već organizovani tokom ranijih etapa tronedeljne trke.

НЕЗАПАМЋЕНО! Више од 1.500 полицајаца на ОВОМ спортском догађају

FOTO: Tanjug/AP

Ovaj sportski događaj pretvorio se u poprište diplomatskih tenzija, nakon što su propalestinski demonstranti protestovali protiv učešća izraelskog tima ''Premier Tech'', preneo je AP.

Šest od poslednjih 10 dana trke bilo je zbog protesta skraćeno ili prekinuto, a policija je privela više od 20 osoba.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Tokom jedne od etapa, demonstrant sa palestinskom zastavom pokušao je da trči ispred biciklista, zbog čega su se dvojica učesnika trke sudarila, nakon čega je jedan od njih morao da se povuče.

Maršruta finalne etape, koja bi trebalo da se završi večeras u španskoj prestonici, skraćena je za pet kilometara zbog strahovanja od saobraćaja, dok su rute ranijih etapa promenjene zbog protesta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Španske vlasti saopštile su da će zbog finala trke biti raspoređene jake policijske snage, uz 130 policajaca koji su od početka obezbeđivali takmičenje.

Obezbeđenje u Španiji tokom Vuelte 2025 / FOTO: Tanjug/AP

Očekuje se da će pobednik biti Danac Jonas Vingegard iz tima ''Visma-Lease a Bike'', koji vodi ispred Žoao Almeide, preneo je AP.
 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! Večiti derbi najavila (i) goleada crno-belih
Fudbal

1 5

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! "Večiti derbi" najavila (i) goleada crno-belih

Partizan i Crvena zvezda sledeće subote igraju prvi ovosezonski "večiti derbi", a posle dugo vremena crno-beli u taj meč ulaze sa prve pozicije na tabeli. To im je osigurala pobeda nad Spartakom, u Subotici, rezultatom 2:5 u više nego zanimljivom meču 8. kola Superlige Srbije. Golove za crno-bele postigli su Simić, Milošević, Jurčević, Vukotić i Kostić, a za plavo-bele tomović iz penala i Osei.

14. 09. 2025. u 21:24 >> 21:25

TO JE ZABRINJAVAJUĆE! Srđan Blagojević pred večiti derbi Partizan - Zvezda: Pomešana su nam osećanja!
Fudbal

0 0

"TO JE ZABRINJAVAJUĆE!" Srđan Blagojević pred večiti derbi Partizan - Zvezda: Pomešana su nam osećanja!

Partizan i Crvena zvezda sledeće subote igraju prvi ovosezonski "večiti derbi", a posle dugo vremena crno-beli u taj meč ulaze sa prve pozicije na tabeli. To im je osigurala goleada i pobeda nad Spartakom, u Subotici, posle čega je trener ekipe iz Humske Srđan Blagojević imao šta da zameri svojim izabrancima, ali i na čemu da ih pohvali.

14. 09. 2025. u 21:32 >> 21:25

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)