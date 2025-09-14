NEZAPAMĆENO! Više od 1.500 policajaca na OVOM sportskom događaju
Više od 1.500 policajaca raspoređeno je danas u Madridu uoči finalne etape biciklističke trke Vuelta pošto se očekuju novi propalestinski protesti koji su već organizovani tokom ranijih etapa tronedeljne trke.
Ovaj sportski događaj pretvorio se u poprište diplomatskih tenzija, nakon što su propalestinski demonstranti protestovali protiv učešća izraelskog tima ''Premier Tech'', preneo je AP.
Šest od poslednjih 10 dana trke bilo je zbog protesta skraćeno ili prekinuto, a policija je privela više od 20 osoba.
Tokom jedne od etapa, demonstrant sa palestinskom zastavom pokušao je da trči ispred biciklista, zbog čega su se dvojica učesnika trke sudarila, nakon čega je jedan od njih morao da se povuče.
Maršruta finalne etape, koja bi trebalo da se završi večeras u španskoj prestonici, skraćena je za pet kilometara zbog strahovanja od saobraćaja, dok su rute ranijih etapa promenjene zbog protesta.
Španske vlasti saopštile su da će zbog finala trke biti raspoređene jake policijske snage, uz 130 policajaca koji su od početka obezbeđivali takmičenje.
Očekuje se da će pobednik biti Danac Jonas Vingegard iz tima ''Visma-Lease a Bike'', koji vodi ispred Žoao Almeide, preneo je AP.
