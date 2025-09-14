NOKAUT VEĆ NA STARTU: Kako su bledi odbojkaši Srbije u prvom kolu Svetskog prvenstva izgubili od Češke a da ni st nisu osvojili?
ŠAMAR na startu Svetskog prvenstva. Odbojkaši su već u prvom kolu grupe H razočarali pošto su odigrali veoma slabo protiv nadahnute Češke – 0:3 (22:25, 23:25, 20:25). „Orlovi“ i dalje imaju kakve, takve šanse da se plasiraju u osminufinala, ali je neophodno da u utorak (15.00) savladaju Kinu.A u čudo protiv Brazila (četvrtak, 04.00) malo ko veruje.
- Teško je reći nešto lepo i pozitivno kada izgubite sa 3:0, ali moram da kažem da je Češka igrala sjajno i zasluženo su slavili. Težak poraz, ali možemo samo da uradimo da se konsolidujemo i odigramo bolje protiv Kine, jer znamo da je Kina izuzetno težak protivnik, koji dobro servira i malo greši, a mi moramo da odigramo mnogo bolje u svim elementima igre. Možda nas i sreća pogleda – istakao je posle meča tehničar Nikola Jovović.
Naši su se mučili na servisu (nijedan as poen), nisu bili dovoljno agresivni u ključnim trenucim, grešili su kao i u Ligi nacija,tako da je poraz protiv Čeha, koji prvi put od 2010. igraju na SP, bio neminovan. I ne sećamo kada su bivši dvostruki svetski prvaci pobedili našu selekciju, poslednji duel u osminifinala EP 2023. Srbi su dobili sa 3:0. Ali, ekipa je dosta promenjena i očigledno nije mogla da igra dobro pod imperativom pobede. Česi su agresivnim servisom, sigurnim prijemom i napadom brzo umirili „orlove“.
Srbima ostaje tanka nada da u eventualnom krugu budu najbolji. Ali, za to je potrebno da savladaju Kineze sa 3:0, kao i da Kinezi nadigraju Čehe maksimalnim rezultatom.
Srbi su u meč ušli nesigurno, stegnuto, što su Česi iskoristili i već na početku prvog seta poveli sa 7:3. Naši su bezuspešno ceo set jurili prednost rivala. U drugom su ekipe bile egal do 13:13, kada rival serijom 4:0 stiče odlučujuću prednost – 13:17.Pokušali su „orlovi“ u finišu seta da naprave preokret, ali im to nije pošlo za rukom. U trećem su poveli sa 4:2, ali se rival brzo odlepio na 7:4 i prednost do kraja nije ispuštao.
SRBIJA – ČEŠKA 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
DVORANA: Arena „SM Azijski mol“ u Pasaj sitiju. Gledalaca: 3.347. Sudije: Ovuka (BiH) i Bolanž (Belgija).
SRBIJA: Nikolić, Negić (libero), Veljko Mašulović, Ivović (libero), Jovović 1, Kujundžić 5, Perić 14, Gajović, Nemanja Mašulović 2, Luburić 12, Stefanović 5, Todorović, Brborić, Nedeljković 9. Poeni – napad: 43, blok: 5, servis: 0, greške rivala: 15 (11 iz servisa).
ČEŠKA: Galobov 9, Drahovski, Zajiček 6, Monik (libero), Bartunek 3, Vašina 13, Liček, Srb, Šutola 2, Kovarik (libero), Indra 14, Polak, Klimeš 6. Benta. Poeni – napad: 46, blok: 3, servis: 4, greške rivala: 22 (12 iz servisa).
