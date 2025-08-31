PJASTRI POKORIO HOLANDIJU! Vozač Meklarena stigao do sedme pobede u sezoni

Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Holandije u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP

Pjastri je u Holandiji došao do sedme pobede ove sezone, a devete u karijeri.

Lando Noris iz Meklarena je bio drugi do 65. kruga, kada je morao da odustane od trke zbog kvara bolida.

Prethodno je vozač Ferarija Luis Hamilton u 23. krugu posle greške udario u zid pa je morao da završi trku.

Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler takođe je udario u zid i završio trku u 53. krugu nakon duela sa vozačem Mercedesa Kimijem Antonelijem.

Aktuelni svetski šampion i član Red Bula Maks Ferstapen iskoristio je odustajanje Norisa pa je završio na drugom mestu, dok je vozač Rejsing Bulsa Isak Hađar došao do prvog podijuma u svojoj debitantskoj sezoni.

Četvrto mesto u trci zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok su bodove još osvojili Aleks Albon (Vilijams), Oliver Berman (Has), Lens Strol (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin), Juki Cunoda (Red Bul), Esteban Okon (Has).

Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 309 bodova, drugi je Noris sa 275, a treći je Ferstapen sa 205 bodova.

Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 584 boda, Ferari je na drugom mestu sa 260, a Mercedes ima 248.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 7. septembra u Monci za Veliku nagradu Italije.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju