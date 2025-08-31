PRAZNIK KRALJICE SPORTOVA: U Kraljevu održana ulična „Trka Kraljeva – trka za dečju radost“

Druga ulična atletska trka pod nazivom „Trka Kraljeva – Trka za dečju radost“, održana je u Kraljevu potvrdivši značajano mesto grada na Ibru ne samo na domaćoj, već se slobodno može reći i na međunarodnoj sceni kraljice sportova.

U organizaciji Atletskog kluba Kraljevo, SOS Dečjeg sela i ovdašnjeg Sportskog saveza, u trkama na 5.000 i 10.000 metara gradskim ulicama ovom prilikom učestvovalo je oko 800 takmičara iz svih krajeva Srbije, kao i iz BiH, Rumunije, Turske, Slovenije, Crne Gore, Severne Makedonije, Austrije, Indije, Rusije, Kenije i Australije. Među njima je bilo profesionalnih atletičara i sportista poput naši poznatih maratonki Olivere Jevtić i Nevene Jovanović, kao i veliki broj rekrativaca i zaljubljenika u sport.

- Prošle godine smo posle pune tri decenije uspešno vratili uličnu trku u Kraljevo, a ove godine smo lestvicu postavili stepenik više jer smo uspeli da dupliramo broj učesnika. Na ovaj način podstičemo sport, rekreaciju, zdrav način života, promovišemo turizam, a ponajviše humnost jer će najveći deo prihoda od kotizacije, odnosno prodaje startnih brojeve biti prosleđen kraljevačkom SOS Dečjem selu koje pune dve decenije pruža podršku socijalno ugroženim mladima, deci i porodici – kaže Sanja Žiravac, direktorka trke.

U trci na 10.000 metara u ženskoj konkurenciji suvereno je pobedila naša dvostruka šampionka u ovoj disciplini Nevena Jovanović ispred Tijane Radović i Biljane Jelisijević, dok je kod muškaraca kao i lane prvi kroz cilj prošao Kenijac Stenli Kipruto ispred drugoplasiranog Đura Bordelja i Petera Hermana iz Rumunije.

G.Šljivić Viačeslav Sokolv i Stenli Kipruto

U trci na 5.000 metara kod takmičarki ponovo je najbrža bila Olivera Jevtić, drugo mesto pripalo je Ani Ćebić, a treće Ireni Ranković. U muškoj konkurenciji pobedio je Viačeslav Sokolov iz Rusije ispred Rumuna Dariusa Arhive i Marka Rankovića iz Srbije.

G.Šljivić Olivera Jevtić

PROMOCIJA

ULIČNA trka u Kraljevu, prema rečima Darka Habuša, direktora Beogradskog maratona i Slobodana Brankovića, direktora Srpskog atletskog saveza, trebalo bi da postane tradicionalna i uvrsti se na spisak međunarodnih atletskih manifestacija.

- Ovo je atletika koja se ujedno bavi i promocijom gradova u kojima se ulične trke održavaju – reko je Branković. - Verujem da ćemo za koju godinu pričati o velikom broju takmičara iz celog sveta koji će poneti lepe uspomene iz Kraljeva i ovog dela Srbije.

