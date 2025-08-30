Ostali sportovi

JOŠ JEDNA LEKCIJA: Posle Poljske, i Argentinci na "Memorijalu Vagner" u Krakovu preslišali naše odbojkaše

Slobodan Krstović

30. 08. 2025. u 20:48

„ORLOVI“ su došli u Krakov da uče od jačih od sebe. Odbojkaši su u drugom kolu „22. Memorijala Vagner“, kao i protiv Poljske, bile bezopasni za Argentince – 0:3 (20:25, 18:25, 17:25). Srbi se sutra (15.15) sastaju sa Brazil, a kasno uveče se vraćaju u Beograd.

FOTO: EPA-EFE/NICOLA MASTRONARDI

Izabranici Georgea Krecua bili su slabiji u svim elementima od Argentinaca. „Gaučosi“ su dominirali u napadu (41-25), bloku (12-6), a bili su bolji i na servisu (4-2). Naši su samo na početku pretili, kada su u prvom setu vodili sa 8:4, 14:12 i držali se do 15:16. U drugom čini pali su već na početku (3:9), a u trećem su pretili do 15:17.

U drugom meču Krecu je šansu pružio i igračima koji nisu igrali protiv Poljaka, a na terenu su se našli: Nikolić 4, Veljko Mašulović 2, Krsmanović 8, Kujundžić 3, Stefanović 2, Todorović 1, Vučićević 2, Kulpinac 8, Nedeljković 3, Negić (libero). Kod „gaučosa“ su odskočili Galjego sa 11, Martinez i Vinsent sa 10 poena.

