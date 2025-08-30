JOŠ JEDNA LEKCIJA: Posle Poljske, i Argentinci na "Memorijalu Vagner" u Krakovu preslišali naše odbojkaše
„ORLOVI“ su došli u Krakov da uče od jačih od sebe. Odbojkaši su u drugom kolu „22. Memorijala Vagner“, kao i protiv Poljske, bile bezopasni za Argentince – 0:3 (20:25, 18:25, 17:25). Srbi se sutra (15.15) sastaju sa Brazil, a kasno uveče se vraćaju u Beograd.
Izabranici Georgea Krecua bili su slabiji u svim elementima od Argentinaca. „Gaučosi“ su dominirali u napadu (41-25), bloku (12-6), a bili su bolji i na servisu (4-2). Naši su samo na početku pretili, kada su u prvom setu vodili sa 8:4, 14:12 i držali se do 15:16. U drugom čini pali su već na početku (3:9), a u trećem su pretili do 15:17.
U drugom meču Krecu je šansu pružio i igračima koji nisu igrali protiv Poljaka, a na terenu su se našli: Nikolić 4, Veljko Mašulović 2, Krsmanović 8, Kujundžić 3, Stefanović 2, Todorović 1, Vučićević 2, Kulpinac 8, Nedeljković 3, Negić (libero). Kod „gaučosa“ su odskočili Galjego sa 11, Martinez i Vinsent sa 10 poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to
NAKON sramotne eliminacija iz Liga kupa od strane četvrtoligaša Grimzbija, Mančester junajted se okreće obavezama u prvenstvu gde će lošu atmosferu unutar kluba sa "Old traforda" pokušati da iskoristi Barnli (16.00).
30. 08. 2025. u 07:20
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)