BEZ NAVIJAČA NA KRAVINU: Rukometaši Partizana u prvoj utakmici superkvalifikacija za Ligu Evrope igraju sa Česima
RUKOMETAŠI Partizana sutra (18.00) u prvoj utakmici specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope dočekuju Kravinu. Crno-beli će zbog kazne EHF sa Česima igrati bez publike na Banjici. Revanš je 6. septembra, a uspešnija ekipa igraće u grupi sa Kadetenom Šafhauzenom (Švajcarska), Nekseom (Hrvatska) i Ademarom Leonom (Španija).
- Očekujem težak dvomeč sa Karvinom, koja je ozbiljan protivnik i dugogodišnji učesnik Lige Evrope. Mislim da smo dovoljno spremni. Zabrana prisustva publike je veliki minus za nas, ali daćemo sve od sebe da izborimo što bolji rezultat pred revanš u Češkoj. A tamo ćemo imati podršku naših navijača iz dijaspore - ističe za sajt Partizana pivot Ivan Mićić.
DRAMA NA VIJA DEL MAREU: Milan ide po prvi trijumf u sezoni
POSLE šokantnog poraza od Kremonezea na otvaranju sezone, Milan nema prostora za novi kiks
29. 08. 2025. u 09:00
SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLjI dodavač među evropskim centrima!
Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se na Evrobasketu desilo nešto neočekivano.
29. 08. 2025. u 19:23
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
