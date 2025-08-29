Ostali sportovi

BEZ NAVIJAČA NA KRAVINU: Rukometaši Partizana u prvoj utakmici superkvalifikacija za Ligu Evrope igraju sa Česima

29. 08. 2025.

RUKOMETAŠI Partizana sutra (18.00) u prvoj utakmici specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope dočekuju Kravinu. Crno-beli će zbog kazne EHF sa Česima igrati bez publike na Banjici. Revanš je 6. septembra, a uspešnija ekipa igraće u grupi sa Kadetenom Šafhauzenom (Švajcarska), Nekseom (Hrvatska) i Ademarom Leonom (Španija).

Foto: Profimedia

- Očekujem težak dvomeč sa Karvinom, koja je ozbiljan protivnik i dugogodišnji učesnik Lige Evrope. Mislim da smo dovoljno spremni. Zabrana prisustva publike je veliki minus za nas, ali daćemo sve od sebe da izborimo što bolji rezultat pred revanš u Češkoj. A tamo ćemo imati podršku naših navijača iz dijaspore - ističe za sajt Partizana pivot Ivan Mićić.

