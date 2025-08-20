SA OSMEHOM NA ŠAMPIONAT SVETA: Odbojkašice Srbije se iz Šenžena preselile u Bangkok, gde protiv Ukrajine startuju na Svetskom prvenstvu

ZLATNE su došle u Bangkok po novu medalju. Odbojkašice su se iz kineskog Šenžena preselile u tajlandsku prestonicu, gde u subotu (15.30) u grupi H protiv Ukrajine startuju na svetskom prvenstvu, na kojem će pokušati da i treći put zaredom osvoje zlato. Ali i ne kriju da je svaki trofej za podmlađenu selekciju veliki uspeh.

foto nikola skenderija

- Došle smo na Tajland veoma raspoložene. Nama raspoloženje nikada nije manjkalo. Uvek imamo energiju, pogotovo što smo mlada ekipa i mislim da je to jedan od naših jačih aduta, Utakmice na turniru u Šenženu, na kojem smo savladale Bugarsku, Kanadu i Holandiju, smo iskoristile na najbolji mogući način i mislim da smo odigrale dobro. Naravno, bilo je i padova, ali za to i služe pripremne utakmice - priča za Odbojkaški savez Srbije Slađana Mirković.

Tehničarka svetskih prvakinja ne obećava medalju, ali i ističe:

- Zadovoljna sam kako smo radile na pripremama i najvažnije je da smo u Bangkok stigle spremne i veoma motivisane. A i naš entuzijazam je maksimalan.

Partije na turniru u Šenženu ohrabrile su i jednu od uzdanica Terzićeve čete Aleksandru Uzelac:

- Trebalo bi da budemo zadovoljne kako smo odigrale turnir, jer smo videle šta nam nedostaje. Uglavnom su to neke sitnice koje moramo da doradimo i koje nisu posledica našeg neznanja, nego fokusa na terenu.

Sjajni primač servisa veruje da kada počne takmičenje da će sve doći na svoje mesto:

- To se jednostavno ne vežba, već mi to znamo i ubeđene smo da će naša igra doći u pravi čas. Mi smo na turniru u Šenženu pokazale da možemo da igramo sa bilo kojom ekipom. Sigurna sam da možemo da se nadigravamo sa svakom selekcijom, koja će se boriti za zlato. Mislim da smo spremne i da idemo u punom gasu na SP.

Podsetimo boje Srbije na šampionatu planete braniće: Slađana Mirković, Marija Miljević (tehničari), kapiten Tijana Bošković, Vanja Bukilić (korektori), Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić (libera), Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Mina Popović, Maša Kirov (blokeri), Katarina Dangubić, Aleksandra Uzelac, Bojana Milenković i Vanja Ivanović (primači).

Rivalke po meri

ŠAMPIONAT počinje u petak, a Srpkinje prvi meč u grupi H igraju u subotu (15.30) sa Ukrajinom. U ponedeljak (15.30) sastaju se sa Kamerunom, a u sredu (12.00) sa Japanom.

Prve dve selekcije izboriće nokaut fazu SP, a u osminifinala i četvrtfinalu sastaće se se dva najbolja tima iz grupe A:Holandija, Švedska, Tajland i Egipat. Potencijali rival u polufinalu je iz grupa D (Češka, Argentina, SAD, Slovenija) i E (Kanada, Bugarska, Turska, Španija).