DEČAKA SU ISMEJAVALI ZBOG GOJAZNOSTI... A onda se desilo nešto neverovatno
Najnovije vesti iz sveta sporta su izazvale brojne reakcije.
Naime, više poznatih sportista pridružilo se kampanji podrške dečaku Alfiju Pagsliju, koji je ismevan zbog prekomerene težine.
Sve je počelo nakon što je otac ovog dečaka, koji je član ragbi tima Južnog Velsa, objavio sledeću poruku na društvenim mrežama:
- Morao sam da uklonim pethodnu objavu sa Fejsbuka jer je jedan idiot komentarisao da je moj dečak prevelik da bi igrao za mlađe od 12 godina i da nije zdrav. Kad bi ljudi samo znali koliko se trudi da smrša i postane sposobnoji, i koliko je nisko njegovo samopoštovanje. Ne brini, Alfi, uvek ću biti tvoj najveći navijač - napisao je otac, a prenosi "Večernji list", dodajući:
"I, tu je priča počela.
Svet sporta se ujedinio nakon ove poruke i ponudio podršku dečaku.
Bivši engleski ragbista Aleks Korbizijero se odmah javio, a poznati sudija Najdžel Ovens ponudio se da sudi jednu od dečakovih utakmica.
Poruke su stigle od poznatih igrača Tendaija Mtavarire, Džerouma Kejna i Izraela Daga, između ostalih.
Kao šlag na torti, dečak je pozvan da bude specijalni gost na finalu Premijer lige u ragbiju.
- Nakon što smo pročitali priču, želeli smo da pokažemo Alfiju da je on cenjeni član ragbi porodice. Zato smo ga pozvali na finale i sa zadovoljstvom potvrđujemo da je prihvatio naš poziv. Jedva čekamo da ga dočekamo - rekao je portparol Premijer lige", a navodi pomenuti medij.
