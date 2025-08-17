"NE PRIZNAJEMO SEVERNI KIPAR": Rukometni savez Srbije se oglasio saopštenjem povodom turnira "Srbija open"
RUKOMETNI savez Srbije oglasio se saopštenjem u kome demantuje da je organizator turnira "Srbija open" koji se održava u Novom Sadu.
Saopštenje Rukometnog saveza prenosimo u celosti:
- Poslednjih nekoliko dana, Rukometni savez Srbije, imenovan je kao jedan od osnivača i organizatora turnira „Srbija open“, koji se održava u Novom Sadu.
Ovom prilikom odbacujemo neosnovane natpise jednog medija koji je apostrofirao Rukometni savez Srbije kao organizatora pomenutog turnira i ovom prilikom obaveštavamo javnost da „Srbija open“ nije u našem kalendaru takmičenja.
Koliko smo upoznati od strane organizatora turnira, prijave su bile onlajn i na prvu informaciju o mogućem dolasku tzv. Severnog Kipra, organizator je reagovao, obustavio dalju komunikaciju i odbacio njihovu prijavu za turnir.
Rukometni savez Srbije će uvek podržavati sve manifestacije koje imaju za cilj promociju ovog sporta, ali će i reagovati na sve pokušaje pojedinaca koji bi ugrozili našu krovnu kuću rukometa.
Rukometni savez Srbije, jasno i glasno ističe da ne priznaje Severni Kipar, a isto tako osuđuje i zlonamerni pokušaj Sport Kluba koji ima za cilj isključivo da naruši odlične odnose sa Rukometnim savezima Grčke i Kipra, saopšteno je.
