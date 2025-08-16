Ostali sportovi

MOTO GP: Mark Markez najbrži u sprint trci u Austriji

Časlav Vuković

16. 08. 2025. u 18:38

VOZAČ Dukatija Španac Mark Markez pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Austrije u Moto GP šampionatu.

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

On je na stazi Špilberg ostvario vreme od 20:56.07. Drugo mesto osvojio je njegov brat Aleks Markez, koji je član ekipe Gresini rejsing.

Treće mesto pripalo je još jednom Špancu Pedru Akosti, koji vozi za ekipu Red Bul.

Glavna trka za Veliku nagradu Austrije biće vožena sutra od 14 časova.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 393 boda, dok je Aleks Markez na drugoj poziciji sa 270.

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)