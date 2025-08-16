MOTO GP: Mark Markez najbrži u sprint trci u Austriji
VOZAČ Dukatija Španac Mark Markez pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Austrije u Moto GP šampionatu.
On je na stazi Špilberg ostvario vreme od 20:56.07. Drugo mesto osvojio je njegov brat Aleks Markez, koji je član ekipe Gresini rejsing.
Treće mesto pripalo je još jednom Špancu Pedru Akosti, koji vozi za ekipu Red Bul.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Glavna trka za Veliku nagradu Austrije biće vožena sutra od 14 časova.
Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 393 boda, dok je Aleks Markez na drugoj poziciji sa 270.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
SENZACIJA! Ni Zvezda, ni Partizan, Nemanja Matić se vraća u Srbiju, evo u koji klub
16. 08. 2025. u 11:23 >> 11:26
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)