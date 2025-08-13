POSLE NEVIĐENOG SKANDALA: Srpkinje igrale protiv muškaraca, pa ispale sa Svetskog prvenstva u odbojci!

Najnovije sportske vesti su i šokantne, ali i razočaravajuće.

Stižu sa Svetskog prvenstva u odbojci za igračice do 21 godine i tiču se Srbije.

Podsetimo, nedavno je u grupnoj fazi naša juniorska reprezentacija poražena od Vijetnama i...

Ispostavilo se da su naše odbojkašice igrale (i) protiv muškaraca.

Skandal je otkriven tek posle tog meča, pa je svetska kuća odbojke, upakovavši to u reči "da su prekršena pravila o transrodnim osobama", izbacila Vijetnam sa Svetskog prvenstva.

A dok možete da pogledate fotografije Vijetnamki (i Vijetnamaca) sa utakmice protiv Srbije, a ispod se nalazi i šta se desilo potom sa srpskim odbojkašicama na ovom "U21" Svetskom prvenstvu:



Juniorke Srbije eliminisane u osmini finala, sledi meč sa Hrvatskom?

Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21. godine, igračice rođene 2005. i mlađe) igrala je danas u osmini finala 23. Svetskog prvenstva u Surabaji u Indoneziji protiv Turske.

Srbija je u grupi zauzela treće mesto i trebalo je u osmini finala da igra protiv Italije, ali je u toku jučeranjeg dana Vijetnam diskvalifikovan, odnosno, sve utakmice, osim kada je reč o jučerašnjoj, koje je taj tim igrao - registrovane su službenim rezultatom 3:0, pošto je prekršio FIVB regulativu u vezi sa nastupom transrodnih osoba.

Tako su umesto protiv Italijanki naše reprezentativke naprasno morale da igraju protiv Turkinja i - izgubile su.

Turkinje slave trijumf nad Srbijom i plasman u četvrtfinale U21 Svetskog prvenstva za odbojkašice FOTO: FIVB

Turska je pobedila Srbiju prilično ubedljivo - bilo je 0:3, po setovima 14:25, 23:25, 10:25.

Za našu nacionalu selekciju, čija je selektorka Marijana Boričić, protiv Turkinja su igrale Skočajić (9 poena), Ristanović (9), Gagić (8), kapiten Mihajlović (5), Korolija (4), Simovski (3), Stojanović (1), Žigić kao libero, dok su kao rezerve ušle i Stanković, Ćirić, Vrcelj u drugom, odnosno Đačić u trećem setu.

Kod Turkinja su najefiaksnije bile Basjolču sa 17 i Safronova sa 13 poena.

Srbija će u petak, u razigravanju za plasman od 9. do 16. mesta, igrati protiv poraženog iz utakmice osmine finala između Japana i Hrvatske.

