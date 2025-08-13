Ostali sportovi

ODUSTALA: Ivana Španović neće braniti svetsku titulu u skoku u dalj

Новости онлине

13. 08. 2025. u 13:25

Srpska atletičarka Ivana Španović saopštila je danas da neće braniti zlatnu medalju u disciplini skok udalj na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju, od 13. do 21. septembra.

ОДУСТАЛА: Ивана Шпановић неће бранити светску титулу у скоку у даљ

Foto: Tanjug / AP

Španovićeva je 2023. godine na Svetskom prvenstvu u Budimpešti osvojila zlato u skoku u dalj rezultatom 7,14 metara.

Umesto u toj disciplini, na šampionatu planete 2025 učestvovaće u troskoku.
 

