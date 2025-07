"MORALI SMO ŠTO VIŠE DA ZAPNEMO!" Kako su vaterpolisti Srbije "potopili" Rumune na Svetskom prvenstvu i - šta sad?

RUMUNI su torpedovani, na redu su neugodni Japanci. Vaterpolisti su u poslednjem kolu grupe A Svetskog prvenstva u Singapuru opravdali ulogu favorita protiv komšija (19:9 - 5:1, 4:1, 5:3, 4:3) i zakazali za petak (10.00) u osmini finala duel sa veoma nezgodnim "samurajima". Pobednika u četvrtfinalu u nedelju čeka SAD, koji sa klupe već 12 godina vodi Dejan Udovičić.

Foto: Profimedia

- U meč sa Rumunima smo ušli maksimalno ozbiljno, jer se pripremamo za osminu finala i duel sa Japanom. Morali smo što više da zapanemo kako bi se što bolje spremili za nokaut fazu. Japanci igraju najspecifičnije i moramo da se pripremimo što bolje za njih i da obratimo pažnju na odbranu - istakao je posle meča za VSS Vuk Milojević.

Olimpijski pobednici su od početka krenuli silovito. Nisu dozvolili Rumuna da se zamahnu, da im eventualno zaprete, već su ih u uvodnim minutima golovima Lazića, Ranđelovića i Ćuka umirili - 3:0. Do kraja prvog polouvremena "delfini" su igrali čvrsto u odbrani, ubojito u napadu, umešno su koristili igrača više, tako da je posle dve četvrtine na semaforu sijalo - 9:2. Vođstvo je moglo da bude i ubedljivije da Nikoli Jakšiću šut sa petrca nije odbrani Tić. I to je detalj koji će naši morati da poprave, jer, ako računamo i meč sa Italijom, to je četvrti neiskorišćeni penal.

U nastavku su naši malo smanjili gas, dok su se Rumuni okuražili. I dalje su Srbi bili neumoljivi u napadu, ali je odbrana, ipak, popuštala. Komšije su igrale za čast, trudile su se da izgube sa što manjom razlikom. Ni naši nisu jurili ubedljiviju pobede, više im je bilo važnije da isprave neke detalje kako bi bilo što bolji protiv Japanaca. Nikola Jakšić i drugovi su, ipak, polako uvećavali prednost na kraju se zadovoljili sa "plus 10".

Sada ih čekaju Japanci, sa kojima ne vole da igraju. Pre puta niko nije krio da im stil "samuraja" ne leži, da se uvek sa njima muče. Dovoljno je setiti se poslednjeg duela na startu olimpijskog turnira u Parizu kada su teško stigli do 16:15. Ali, ako žele medalju moraju da pobeđuju bez obzira ko im je protivnik.

SRBIJA - RUMUNIJA 19:9 (5:1, 4:1, 5:3, 5:4)

BAZEN: "OSBS Akvatik centar" u Singapuru. Gledalaca: 500. Sudije: Ivanovski (Crna Gora) i Mek Kol (SAD). Igrač više: Srbija 15 (8), Rumunija 8 (2). Dva igrača više: Srbija 1 (1). Peterci: Srbija 3 (2), Rumunija -.

SRBIJA: Filipović, Mandić 2 (1), Strahinja Rašović, Ranđelović 4, Ćuk 2, Murišić 2, Lazić 3, Nikola Jakšić 3, Vapenski 1, Petar Jakšić, Viktor Rašović 1, Dobožanov (3 odbrane), Martinović, Milojević 1 (1).

RUMUNIJA: Tić (9 odbrana), Idean 2, Lutesku, Fulea, Nematu 1, Priotesa, Tepelus, Oanta, George 1, Đorđesku 2, Oltean 1, Vančik 2, Dragusin, Bota.

"Samuraji" izbacili Australiju

VATERPOLISTI Japana su u poslednjoj četvrtini iznenadili Australijance (12:11 - 3:3, 3:2, 0:2, 6:4) i gurnuli ih u borbi za plasman od 13.do 16. mesta. "Samuraji" su se u dramatičnom meču u finišu odlepili na 12:10, Pauer je 1,14 minuta pre kraja mogao samo da ublaži poraz.

Inače, Japanci su napadački orjentisani od Španije su izgubili 16:22, a od Mađarske 18:23.