"NESTRPLJIVI SMO..." Odbojkaši Srbije o porazu na turniru Lige nacija u Beogradu i šta za njih znači igranje u domovini

NIŠTA novo ni kod odbojkaša. "Orlovi", kao i dame, nižu poraze u Ligi nacija. Ni "Beogradska arena" nije im donela neophodnu energiju i odvažnost da na startu turnira bace na kolena agresivne Irance - 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 23:25). Srbi večeras (20.00) igraju sa Kubom, u subotu (20.00) sastaju se sa Argentinom, a u nedelju sa Nemačkom.

foto volleyballworld.com

- Mislim da smo tek u trećem setu počeli da pronalazimo svoju igru i da budemo tačni u nekim elementima. To nam je sigurno falilo u prva dva seta, a bili smo i nestrpljivi. Mislim da je to ključ, jer ovde igramo u izmenjenom sastavu sa dosta mladih igrača. Jasno nam je da moramo da budemo precizni u bitnim trenucima da bismo došli do željenog rezultata - ističe mladi libero Vukašin Ristić.

Naši su u prva dva seta samo na momente pretili. U drugom su dozvolili protivniku da 17:15 pretvori u 19:25. U trećem su bili na kolenima sve do 17:20, kada su Luburić ubitačnim servisima i Nedeljković blokovima vratili samopuzdanje ekipi i doprineli da se rezultat prvo preokrene na 22:20, a potom i osvoji set.

- Tek u trećem setz smo počeli da serviramo jako, da primamo dobro, da se branimo, da imamo neku našu prepoznatljivu igru i bili smo bolji u tom delu igre. U četvrtom smo bili tu negde, ali smo bili nestrpljivi u nekim momentima, što nas je na kraju koštalo poraza. Za nas nema većeg motiva da igramo za Srbiju u Beogradu. Znamo i da je svaka utakmica finale i moramo tako da igramo - smatra Ristić.

U četvrtom setu je delovalo da Srbija može do taj-brejka. Nažalost kod 20:18 usledili su siloviti servisi Iranaca, greške naših i poraz je bio neminovan.

- Oni su od prvog poena vrlo agresivno servirali, sve im je polazilo za rukom, tako da smo imali dosta problema da smirimo njihov servis. Ali, s druge strane mi smo u prva dva seta jako loše servirali. I na servise koji nisu bili toliko snažni grešili smo. U trećem setu smo uhvatili priključak, u četvrtom vodili, ali je na kraju servis presudio. Jasno je da moramo da budemo bolji na tom elementu - primećuje Vuk Todorović.

Krecu: Pokazali smo karakter

SELEKTOR George Krecu video je i ohrabrujuće momente za svoj tim:

- Na početku nismo igrali onako kako smo vežbali i šteta je, jer smo mogli drugačije da prođemo. Ne znam da li je emocija, ali neki od njih nisu ni sanjali da će stajati pred domaćom publikom u nacionalnom timu. Iranci imaju kompaktan tim koji igra godinama zajedno. Mislim, da su momci posle 0:2 pokazali karakter i to je najvažnije.

Raspored

Sreda - 25. jun

Nemačka - Kuba 1:3

Holandija - Argentina 0:3

Srbija - Iran 1:3

Četvrtak - 26.jun

Holandija - Nemačka 16.30

Srbija - Kuba 20.00

Petak - 27.jun

Argentina - Iran 16.30

Holandija - Kuba 20.00

Subota - 28. jun

Nemačka - Iran 16.30

Srbija - Argentina 20.00

Nedelja - 29.jun

Iran - Holandija 13.00

Kuba - Argentina 16.30

Srbija - Nemačka 20.00

