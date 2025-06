BRAĆA VLADAJU MOTOGP ŠAMPIONATOM! Muđelo video sjajnu trku, Banjaja može samo da sanja o prvom mestu zbog Marka i Aleksa Markeza

Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Italije, koja je vožena na stazi Muđelo.

FOTO: Tanjug/AP

Mark Markez je do pobede stigao rezultatom 41:09.21. On je trijumfom u Muđelu stigao do 93. pobede u karijeri u svim kategorijama.





Drugo mesto osvojio je njegov brat Aleks Markez, koji je član ekipe "BK8 Gresini rejsing". Treći je bio Italijan Fabio Di Đanantonio, koji je član VR46 rejsing tima.



Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 270 bodova, dok je Aleks Markez drugi sa 230. Frančesko Banjaja se nalazi na trećoj poziciji sa 160 poena.





Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 29. juna za Veliku nagradu Holandije.

