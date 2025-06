"SREĆAN SAM ZBOG JEDNE STVARI" Odbojkaši Srbije izgubili i od Grbićeve Poljske, a selektor George Krecu radostan zbog - ovoga

NI set utehe. Odbojkaši su juče odigrali najbolje na turniru Lige nacija u Sijanu, ali je to bilo nedovoljno protiv nadahnute Grbićeve Poljske – 0:3 (21:25, 20:25, 23:25). „Orlovi“ se danas vraćaju u Beograd, gde će od 25.do 29.juna ugostiti Iran, Kubu, Argentinu i Nemačku.

FOTO: FIVB

Mada je Nikola Grbić u Kinu doveo tim bez najvećih zvezda na terenu je bila vidljiva razlika u kvalitetu. Evropski prvaci, svetski i olimpijski vicešampioni su u ključnim trenucima svakog seta bili strpljiviji, hrabriji i odlučnijih od naših asova. Naši su se borili, pokušavali da izbore makar utešan set, ali nisu imali snage za to.

- Imali smo stabilniju igru nego u prethodna tri duela. Protiv Kine i Japana smo gubili poene u serijama, što je na ovom nivou previše ukoliko niste pripremljeni da igrate strpljivo... Moramo da držimo dobro drugu liniju prijema, što smo protiv Poljske i uradili. Srećan sam što su se borili do kraja – naglasio je selektor Srbije George Krecu.

U prvom setu Poljaci su krenuli silovito. Na servis raspoloženog Savaka odlepili su se na 7:1. Moćni je bila reprezentacija, koja je prva na svetskoj rang listi, sve do 11:4. Tada su naši zaigrali su odvažniji, počeli su i oni agresivno da serviraju i serijom 6:1 primakli su se na 10:12. I „disali“ su z vratom“ rivalu sve do 20:21.

U drugom setu Srbi su bili egal sa Poljacima sve do 8:8, kada protivnik uspeva da se odlepi na 11:8. Ali,naši se nisu predavali, borili su se, bili uporni sve do 19:20, kada Poljaci lako stižu do 24:19.

Najuzbudiljiviji je bio treći set. Dugo se igralo poen za poen, „orlovi“ su sve vreme pretili, bili egal sve do 19:19. U presudnim trenucima izabranici Nikole Grbića uspevaju da se odlepe na 21:19 i prednost od dva poena sačuvali su do kraja.

Poljaci su tako prvu sedmicu završili sa maksimalnim učinkom, od četiri pobede i 12 bodova, a Srbi sa samo jednim slavljem protiv Turske (3:1) i tri maksimalna poraza.

- Nije tako dobro, ali mislim da je potrebno da učimo iz ovih poraza, da dignemo glave, da zaboravimo i da okrenemo narednom vikendu kada igramo u Beogradu. Nadamo se da će publika biti sedmi igrač – istakao je korektor Dušan Nikolić

POLjSKA – SRBIJA 3:0

DVORANA u Sijanu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Luo Venšeng (Kina) i Jo-He Kang (Južna Koreja).

POLjSKA: Naševič 2, Čunkjevič , Salpak 9, Šimura, Havriluk (libero), Graničej (libero), Zalaščik, Geržot 8, Jakubišak, Sasak 14, Kožub, Poreba 11, Novak 8, Firleij 1.Poeni – napad: 42, blok:8, servis: 3, greške rivala: 22 (18 iz servisa).

SRBIJA: Nikolić 5, Veljko Mašulović 11, Ristić (libero), Negić (libero), Ivović 9, Jovović, Perić, Gajović, Nemanja Mašulović 6, Luburić 6, Todorović 1, Kulpinac, Kokeza, Nedeljković 8. Poeni – napad: 38, blok: 4, servis: 4, greške rivala: 18 (12 iz servisa).

Setovi: 25:21, 25:20, 25:23.