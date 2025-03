ŽENSKI OBILIĆ: Anđela Branković, devojka kojoj se Srbija divi i od koje ima toliko da nauči, za "Novosti" o svetskom čudu koje je napravila

Ženski boks u Srbiji je u ekspanziji, a u Nišu je ispisao istoriju zlatnim slovima. Srpkinje su osvojile pet bronzanih i jednu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu, onu najsjaniju i šampionski pojas ponela je Anđela Branković. Rođena Novosađanka primer je koliko naporan rad i požrtvovanje mogu da se isplate, a u razgovoru za "Novosti" otkrila je i jednu tajnu, i detalje iz karijere, ali i čime bi se bavila da nije bokserka, kao i ko je najzaslužniji za njen povratak u ring.

FOTO: Bokserski Savez Srbije

Anđela je rođena 1998. godine. Međutim, ne radi se o "običnoj" devojci. Život je nije mazio, o čemu je već sve rečeno.

"Ženski Obilić", kako je zovu, sa ponosom je na grudima nosila grb Srbije i donela našoj zemlji prvo zlatno odličje u istoriji ženskog boksa.

Videlo se nakon svega koliko joj je to značilo. Nije mogla da sakrije suze, slomila se na podijumu, briznula u plač... Podršku joj je sa tribina pružalo nekoliko hiljada Nišlija koji su je zdušno bodrili, a ona im se posle odužila na neverovatan način.

FOTO: Bokserski Savez Srbije

Slikala se Anđela sa svakim ko je to zatražio, popričala, sa nekim mališanima u niškom Čairu razmenila je i poklone. Ne zna se kome je to više značilo, budućnosti srpskog boksa koja joj je prišla nakon finala ili njoj - za sve je imala vremena.

Dve nedelje kasnije Anđela je u razgovoru za "Novosti" sumirala utiske, a ruku na srce, otkrila je da se nisu još uvek sasvim slegli.

Bez Boga - ništa

Vera u Boga nešto je što je nije napustilo kroz život, pripreme u Budvi koristila je da često poseti crkvu Svetog apostola Tome.

- To je bilo moje utočište svakog jutra na završnim pripremama u Budvi. Obilazak nje je postao deo moje jutarnje rutine i vreme koje odvojim kako bih ga provela sama. Duhovno uzdizanje je nešto što mi je došlo vremenom kao potreba da isprati moj fizički razvoj. Kao što svoj intelekt gradim čitajući i edukujući se tako isto sam kroz određena predavanja shvatila da je potrebno i da se duhovno kao ličnost uzdignem na viši nivo. Vera je nešto iracionalno, da se tako izrazim pa mi je zaista teško da verbalizujem ta osećanja koja se u meni bude u ključnim momentima, ali i svakodnevnom životu kada vidim "dokaze" vere. Sigurno je da je imala ogroman uticaj jer kako da postignem ono što želim ukoliko ne verujem u sebe? Znamo da je Bog u svima nama, pa tako i u meni, počela je Anđela razgovor za "Novosti".

Ono što je bilo posebno zanimljivo je da u reprezentaciji nema sujete. Sve članice nacionalne selekcije bodre jedna drugu. Tako je najveću podršku tokom finalnog meča Anđela imala upravo od članova nacionalnog tima.

- Moje saborkinje su pre svega veliki ljudi, a dokaz toga jeste upravo to na koji način jedne druge bodrimo iz poteza u potez. Ono što javnost često ne vidi, to je ona podrška koju mi pružamo jedna drugoj i na treningu, na sparing mečevima i u nekim životnim nedaćama, kao i svakodnevnim prilikama. Formirale smo se kao porodica, a ne samo kao tim, saživele jedna sa drugom i sigurna sam da ćemo iz takve jedne zdrave atmosfere napraviti još veće rezultate.

FOTO: Bokserski Savez Srbije

Selektor Mirko Ždralo jedan je od najzaslužnijih za tvoj povratak u ring?

- Već od prvog našeg kontakta, da se vratim boksu, i način na koji je sa mnom postupao i razgovarao da bi me ubedio i razrešio svih mojih nedoumica, videlo se da je to čovek koji zaista kada nešto zacrta to će i da ostvari, čak i kada okolnosti deluju nemoguće. Njega krasi veoma dobar osećaj i intuicija kada mi se jave određene ideje koje želim da sprovede u delo. To prosto možemo videti i na osnovu toga kako je do sada vođena karijera naše Sare (Ćirković prim. aut), naše najtrofejnije bokserke. Oni su praktično utabali nama put i Srbiju progurali na pobedničke tronove u ženskom boksu. Sada smo svi svedoci kako funkcioniše naša reprezentacija i kakve rezultate pravi.

FOTO: Bokserski Savez Srbije

Zastala je pa dodala...

- Imam završen fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i posedujem zaista dobru osnovu, teorijsko znanje i praksu da mogu da prepoznam metodologiju koja se primenjuje kao i razloge zašto se baš određena stvar u određenom momentu primenjuje. Vrlo lako uviđam mane i vrline tuđeg rada, vođena prethodnim iskustvom i znanjem. Budite sigurni da se ne bih tek tako odrekla svog tadašnjeg života i dala u ruke nekom ko je nestručan i za koga ne smatram da me svojim radom i našom saradnjom na svim poljima ne može dovesti do vrhunskih rezultata.

Upeh? Ovo je tek - naslov!

Emocije u Nišu nije mogla da sakrije. Ceo svet video je njene suze tokom intoniranja himne Bože pravde. Dve nedelje kasnije otkriva kako gleda na istorijski uspeh.

- Moram da priznam da je to bio veličanstven momenat. Ja rečima i dalje ne umem da ga opišem. Neizmerno sam zahvalna Bogu na tome što sam imala priliku da ga proživim. Tada milion pomešanih emocija i misli, a sada... Nije ni sada drugačije. Polako ali sigurno ređam i slažem utiske svakog momenta sa takmičenja i moram da priznam da i danas nisam najsvesnija šta smo to mi napravile. Emotivna sam premotavajući slike u glavi, nisam još spremna da pregledam ni mečeve, ni svečanu dodelu, trebaće mi vremena. Ljudi kažu da smo ispisale istoriju; iskrena da budem: Moj trenutni osećaj jeste da smo tek stavile naslov.

FOTO: Bokserski Savez Srbije

Zanimljivo je da je svetska šampionka boksom počela da se bavi iz inata, a ostalo je istorija...

- Ženski boks gotovo da nije ni postojao u Srbiji u vreme mog odrastanja. Igrala sam odbojku u tom periodu i tačno se sećam, bila sam drugi razred srednje škole. Drugarica iz razreda sa kojom sam se baš intenzivno družila krenula je da trenira boks, kroz par opaski isprovocirala je u meni inat da se ja pojavim u bokserskoj sali u želji za dokazivanjem. Trenirala sam uporedo oba sporta. Međutim, kako je vremeo dmicalo i kako sam se otisnula i u prve sparinge, meni se svideo taj koncept individualnosti u ringu, gde moj uspeh ili neuspeh zavisi samo od mene i nikog drugog. To je bilo moje razmišljanje tada, sada sam skroz drugog stava - ali hoću da naznačim da mi je u tom momentu značajno bilo da moje odricanje ne može da pokvari koleginica iz mog tima, niti da me neko krivi zbog moje greške.

foto: BSS, Dušan Milenković

Najveća podrška Anđeli Branković dolazi iz porodice i od najboljih drugarica.

- Nezahvalno bi bilo da kažem da moji roditelji nisu moja najveća podrška... Ali, reći ću da ja najveću podršku ipak osetim od dve moje najbolje drugarice Milene i Ljubice. Milena je takođe naša uspešna reprezentativka, a Ljubica se rekreativno bavi boksom. One znaju svaki moj kutak i od njih osećam najveću podršku, potovoto što kroz neki proces prolaze zajedno sa mnom na ovaj ili onaj način. One su moja najveća podrška za sve u životu.

FOTO: BSS/Dušan Milenković

Otkriva čime bi se bavila da nije odabrala bokserski put u životu.

- Da nisam bokserka verovatno bih nastavila da se bavim trenerski mposlom kojim sam se bavila pre povratka u boks. Bila sam personalni trener, ali sam se oprobala i radu na fizičkoj pripremi boraca. Svidelo mi se i videla bih sebe u ulozi kondicionog trenera vrhunskih boksera. Svakako, radla bih nešto usko vezano za sport.

Otkrivanje jedne tajne

Čitaocima Novosti otkrila je i nešto što nikada do sada nije javno rekla.

- Nisam nikada javno rekla, a retko kada i pokazala, a to je da zaista umem dobro da plešem (smeh).

A sad - da prefarba medalju

Bronzana na Evropskom prvenstvu, pa zlatna na Svetskom, kakav je dalji put Brankovićeve, razmišlja li o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu?

- Iz perspektive vremena, dosta ima do Olimpijskih igara, iako iz perspektive trenažnog procesa to nije mnogo vremena. Ali, ako posmatramo da ćemo do Los Anđelesa 2028. godine sigurno imati bar po jedno kontinentalno i Svetsko prvenstvo; hijerarhijski gledano prvo bih volela da prefarbam bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva u zlatnu, a zatim da potvrdim zlatnu sa Svetskog prvenstva. To bi bio odličan temelj da se na najvećoj sportskoj smotri otisnem u pohod na zlato.

Ljudi prvo vide gard, ali...

Brankovićeva otkriva kako opisuje sebe, a kako je vide drugi...

- Vrlo sam jedna vesela i pozitivna osoba, puna ambicija i spremna da za njih dosledno radim. Disciplinovana, isprogramirana i detaljna. Mislim da to i svi drugi mogu da vide čak i ako me ne poznaju dugo ili dublje. Ono što znam jeste da ljudima prvi utisak obično bude kao da sam nervozna i sa podignutim gardom, ali to je smao moj namršteni izraz lica koji još uvek ne uspevam da kontrolišem.

Nadimak koji Anđela nosi jeste "Ženski Obilić".

- Da, kakav nadimak... Poznavajući istoriju srpskog naroda i činjenicu da sam iz kluba koji nosi ime "Obilić", zaista se nadam da sam uspela da opravdam i zaslužim taj nadimak. Ono što je sigurno, jeste da ću i u budućnosti nastaviti da radim kako bih ga zaista opravdala.

Anđela ima nesvakidašnju, filmsku životnu priču, o čemu su "Novosti" pisale u posebnom tekstu... Otkriva nam koga bi odabrala da je glumi u filmu "Anđela Branković".

- Zaista mi je teško da se odlučim za jednu glumicu, međutim da stavimo da je boks centar mog života - a po ulozi Isidore Simijonović u seriji "Ubice moga oca, ja bih odabrala baš nju.

Isidora Simijnović / Foto Promo

Za mlade koji prolaze kroz probleme

Imala je na kraju poruku za mlade, posebno one koji prolaze težak period života.

- Slušajte unutrašnji osećaj. Mnogo ljudi zaista će iz najbolje namere da vam udele savete i budu vam podrška, ili možda ne... Treba ih ceniti i poštovati zbog toga. Međutim, onaj unutrašnji osećaj koji se javi unutar stomaka, iza grudne kosti, to je ono što ste vi i što treba da slušate. Život vam možda neće biti lakši, ali će sigurno biti vaš, autentičan i svaki uspeh koji postignete imaće još veću vrednost, zaključila je Anđela u razgovoru za "Novosti".

