"MORAMO BITI HLADNE GLAVE": Gocić pred polufinalni meč sa Radničkim

Vaterpolisti Novog Beograda će u polufinalu F4 Regionalne lige igrati protiv Radničkog iz Kragujevca, dok će se u drugom polufinalu sastati Jadran iz Herceg Novog i Jadran iz Splita.

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić rekao je da je njegov tim spreman za predstojeći završni turnir Regionalne lige, koji će biti odigran 28. i 29. marta u Herceg Novom.

- Da se osvrnem na regularni deo, po mom mišljenju, nama je to prvo mesto izmaklo na utakmici u Splitu, gde smo odigrali nerešeno, ali na kraju dobili penalima. Na toj utakmici smo imali stvari u svojim rukama, ali nismo uspeli da zadržimo to vođstvo do kraja. Jadran je zasluženo na prvom mestu, čestitam im na tome. Čestitam svim ekipama. Mislim da je ovogodišnje izdanje Jadranske lige jedno od najjačih u vaterpolu, možda i poslednjih nekoliko decenija, s obzirom na kvalitet svih ekipa koje su učestvovale, na težinu utakmica i ono što je najbitnije - na mogućnost da mladi igrači iz nedelje u nedelju imaju teške protivnike i utakmice - rekao je Gocić.

- Što se tiče organizacije, to bi moglo da bude na višem nivou, ali sam kvalitet takmičenja i utakmica su zaista bili na visokom nivou. Pričam za sve utakmice, ne samo naše. Bila je borba za prvo mesto, ali tako i za treće, sedmo, osmo... Tako podržavam maksimalno, posebno iz aspekta razvijanja mladih igrača - rekao je Gocić.

Vaterpolisti Novog Beograda brane trofej regionalnog šampiona, koji su osvojili prošle sezone.

- Mi smo na kraju završili na drugoj poziciji što nas vodi na Radnički u polufinalu. Igrali smo tri puta ove sezone sa njima, dva puta smo pobedili, jednom izgubili. Nemam šta da kažem o Radničkom, svi znamo da je ekipa sastavljena od šampiona - svetskih, olimpijskih, sa selektorom na čelu. Poštujemo Radnički u svakom smislu, a mi sa druge strane, radimo svoj posao. Trudimo se da svoju filozofiju i igru doteramo do makismuma i mislim da smo na pravom putu da to bude - rekao je Gocić.

Тренер Гоцић је потом објаснио да би ватерполисти Новог Београда требало да наметну свој стил игре на дуелу против Радничког.

- Utakmica kao takva je bitna, ali igrali smo mnogo takvih mečeva. Mnogo faktora će odlučiti pobednika. Trebalo bi da budemo hladne glave i da nametnemo naš stil igre i da na taj način dođemo do pobede. Naravno, uvek postoji faktor protivnik. Ne pitamo se samo mi. Ući ćemo maksimalno spremno i motivisano u taj duel i daćemo sve što je u našoj moći da trijumfujemo i plasiramo se u finale. Putujemo svi, svi igrači su na raspolaganju, da ne čuje zlo, da se ne desi nešto do petka. Mi smo spremni, daćemo sve. Ne pretimo nikom, ali nećemo doći bez motiva i želje da pobedimo svakog - zaključio je Gocić.

Prvo polufinale između Jadrana iz Herceg Novog i Jadrana iz Splita je na programu 28. marta od 17.30 časova, dok će se Novi Beograd i Radnički sastati tri sata kasnije.

Finale će biti odigrano 29. marta od 19.30 časova.

- Finalni turnir Jadranske lige je ispred nas, format je Fajnal-for, ekipa Herceg Novog je izborila domaćinstvo, jer je posle ligaškog dela završila na poziciji jedan. Naša ekipa je do samog kraja bila u borbi, ali njihova bolja gol-razlika i naša nerešena utakmica i Šapcu, potvrdile su njhovo prvo mesto. Pre svega, njima čestitam na prvom mestu u ligaškom delu, a sve četiri ekipe koje su učesnici imaju šanse i mogućnost da dođu titule najbolje ekipe u regionu - rekoa je predsednik Vaterpolo kluba Novi Beograd Slobodan Soro.

