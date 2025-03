DOMINACIJA ŠVAJCARACA U VELESLALOMU: Zubčić zauzeo osmo mesto

Loic Meillard 🇨🇭 back to back!! 2 wins in 2 days🤩!

6th World Cup win! 28th podium! What a champion!



🥈 Atle Lie McGrath 🇳🇴

🥉 Lucas Pinheiro Braathen 🇧🇷#fisalpine #worldcuphafjell #wintersport pic.twitter.com/m5RUrJfx6S — FIS Alpine (@fisalpine) March 16, 2025