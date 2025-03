ANĐELA NAPADA ZLATO: Naša bokserka sutra će se u finalu kategorije do 57 kg na SP u Nišu boriti sa Tajlanđankom Ruenros Punarave

ZLATNA stranica srpskog boksa je već ispisana na 14. SP u Nišu. Sara Ćirković je postala prva dama koje je osvojila medalju na svetskim prvenstvima, a Anđela Branković sutra (borbe počinju u 17 časova) u dvorani „Čair“ ima priliku da Srbiji donese prvo svetsko zlato. Naša heroina će se za titulu u kategoriji do 57 kilograma boriti sa Tajlanđakom Ruenros Punarave. Taj finalni meč je peti po redu.

FOTO: BSS/Dušan Milenković

Anđela je juče donela veliku radost u našom taboru. Naročito pošto su pet njenih drugarica stale u polufinalu. Sjajna Srpkinja uspela je da se revanšira Turkinji Jildiz Esri Kaharman za poraz u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2024.u Parizu. Brankovićeva je posle lanjske bronze na EP u Beogradu već oplemenila svoju drugu medalju i pokazala da je veoma napredovala. Svi se nadaju da će na krilima publike uspeti da nadmaši sebe i osvoji zlato.

Brankovićeva je na putu do finala osim Turkinje Kaharman savladala i Mihaelu Volš iz Irske, Dženifer Romero Fernandez iz Španije i Niginu Uktamovu iz Ubekistana.

Šest medalja

OSIM Anđele Branković medalje, i to bronzane danas će primiti: Dragana Jovanović (do 52 kg), Sara Ćirković (do 54kg), Natalija Šadrina (do 60 kg), Anastasija Lukajić (do 66 kg) i Nikolna Gajić (do 75 kg).

