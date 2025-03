SRPKINJE BEZ MILOSTI: Ženska rukometna reprezentacija savladala Severnu Makedoniju

BENT Dal je debi na klupi rukometašica Srbije obeležio pobedom. Naše dame su u prijateljskom meču u Boru nadigrale Severnu Makedonije – 34:21 (20:11).Obe selekcije će snage odmeriti i sutra (13.00), ali iza zatvorenih vrata.

Foto: M.V.

Posle nekoliko godina Srbija je bila jača za Andreu Lekić, Draganu Cvijić i Katarinu Krpež Šlezak i od prvog minuta se videlo koliko one znače za našu reprezentaciju. Prekaljene igračice su i protiv slabijeg protivnika pokazale koliko im je stalo do crvenog dresa i vodile su svoje mlađe drugarice do ubedljive pobede. U nastavku je selektor Dal šansu pružio i mlađim devojkama,jer je jasno da želi da ima što više kvalitetnih igračica na raspolaganju.

Nadahnute Srpkinje brzo su slomile otpor Makedonki, jer su u devetom minutu povele sa 8:3. Prednost je rasla iz minuta u minut, tako da gošće mogu da budu srećne što su izgubile sa 13 golova razlike.

Dueli sa Makedonkama su i pripremni za okršaje sa Slovenijom, 9.i 13.aprila u baražu za odlazak na SP u Nemačkoj i Holandiji.

SRBIJA - SEVERNA MAKEDONIJA 34:21(20:11)

DVORANA: SC „Bobana Veličković Momčilović“. Gledalaca: 500. Sudije: Antić i Jakovljević (Srbija). Isključenja: Srbija 6, S.Makedonija 8 minuta.Sedmerci: Srbija 2 (2), S.Makedonija 5 (4).

SRBIJA: Risović, Radosavljević 2, Krpež Šlezak 8 (2), Lazić 2, Lekić 5, Tabak, Laninštanin 1, Janjušević 4, Jovović 4,Stamenić, Bojičić, Veličković 1, Radević 1, Cvijić 6, Petrović 2, Kostić.

SEVERNA MAKEDONIJA: Petrovska, Trpeska 1 (1), Gramatova, Gakidova 2 (1), Kolarovska, Kuzmanovski, Jankulovska 2, Mledonovska 2, Koceva, Sedolska 1, Arsenievska 2, Janevska Kildman 1, Rizovska 3, Mađovska 2, Damjanovska 6 (2), Micevska.