POVREDA KOJA MU JE PROMENILA ŽIVOT: Evo šta Espargaro vozi umesto motora (FOTO)

Samo 29 dana nakon što se zvanično povukao iz MotoGP šampionata i okončao karijeru dugu 21 godinu, legendarni Španac je odlučio da promeni odluku i ponovo krene da vozi.

Espargaro (35) je potpisao ugovor sa poznatim biciklističkim timom Lidl-Trek i od 1. januara 2025. zvanično će postati njihov globalni ambasador.

Vlasnik tri pobede, 11 podijuma, sedam pol pozicija i pet najbržih krugova u MotoGP šampionatu je od malena strastveni biciklista i tradicionalno je sebi organizovao ozbiljne ture biciklom u prvim danima po završetku sezone.

- Oduševljen sam što sam postao deo Lidl-Trek familije koja okuplja neke od najboljih biciklista sveta. Uzbuđen sam jer ću moći da učim od njih i ujedno pomeram sopstvene granice. Kada sam doživeo povredu leđa morao sam da odustanem od trčanja i posvetio sam se vožnji bicikle. Ubrzo sam shvatio koliko mi to pomaže da se oporavim i pripremim. Vremenom to više nije bila priprema, biciklizam je postala moja strast. Živeći u Andori izgradio sam prijateljstvo sa velikim brojem profesionalnih biciklista koji su me inspirisali da trening podignem na viši nivo - rekao je Espargaro.

