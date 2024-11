"PRAVI AUTO, VOZIO BIH GA I DANAS": Hamilton odaje počast Seni vožnjom Meklaren iz 1990. godine (VIDEO)

Uprkos olujnoj kiši i lošim uslovima koji su pogodili Sao Paulo, Luis Hamilton odaje počast Ajrtonu Seni trenutno na stazi "Interlagos".

Foto: Profimedia

Sedmostruki svetski šampion će sesti za volan i odraditi nekoliko krugova u brazilskom legendarnom Meklarenu iz 1990. godine.

Sena je osvojio svetsko prvenstvo, 1990. godine kao vozača u svom Meklarenu, jednom od najpoznatijih automobila koje je ikada viđen u Formule 1. Sada, 34 godine kasnije, Lis Hamiton će imati tu čast da sedne za volan u specijalnoj demo vožnji.

Hamilton smatra Senu svojim idolom u odrastanju i rekao je da će ova vožnja biti "emotivno iskustvo".

-Ali nikada, ni za milion godina nisam pomislio da ću moći da vozim Senin auto.

Činjenica da sam vozio Senin bolid ovde u Brazilu je najveća čast koju sam imao u čitavoj svojoj karijeri - rekao je Hamilton.

Hamiltona su preplavile emocije.

- Samo pomisao da vozi taj auto ovde... Sećam se trka kada je ovde pobedio i držao zastavu. To će definitivno biti jako emotivno iskustvo i nadam se da su ljudi ovde da to vide. Dao sam da se napravi kaciga, napravio sam i njegov šlem, ne znam da li ću i to koristimo - rekao je Hamilton.

Hamilton je ocenio bolid star 34 godine visokom ocenom.

- Prava kola, da mogu trkao bi se u njemu danas - rekao je Hamilton.

Emocije su obuzele Hamiltona, koji je svoju prvu titulu u Meklarenu osvojio 2008. godine.

