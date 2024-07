LUDAK ILI HEROJ? Amputirao sebi prst da bi išao na Olimpijske igre

Australijski hokejaš na travi Met Doson odlučio je da fizički odstrani deo tela samo kako bi stekao mogućnost da igra na Olimpijskim igrama u Parizu.

Foto: Profimedia

Njemu je amputiran prst na ruci, koji je “žrtvovao” da bi igrao na najvećoj svetskoj sportskoj smotri.

Doson je nedavno slomio srednji prst na desnoj ruci. Lekari su mu dali izbor između amputacije dela prsta ili puštanja da prst zaraste. Ali, to bi značilo da neće igrati u Parizu, jer bi bilo potrebno više vremena da prst zaraste.

– Nisam imao preveiše vremena za odluku – rekao je australijskoj televiziji “Seven Network”.

– Imao sam sve informacije koje su mi bile potrebne kako bi doneo odluku, ne samo zbog nastupa u Parizu, već i za nastavak života nakon toga – dodao je.

Australijski selektor Kolin Bač je pohvalio Dosona za njegovu hrabrost i predanost, priznavši da nije siguran bi li i on učinio isto.

– Očito je predan nastupu u Parizu. Nisam siguran da bih ja to učinio, ali on jeste. To nije nešto što trener može odlučiti za igrača – kazao je Bač.

Za Dosona će Pariz biti treće Olimpijske igre, a na poslednjim u Tokiju je osvojio srebrnu medalju. Ima i bronzu sa SP 2018. Australija je do sada osvojila jedno olimpijsko zato u hokeju na travi i to 2004. u Atini. Ima još četiri srebra i pet bronzi.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.